Подозреваемого в убийстве 9-летней Валерии в Германии экстрадировали из Чехии: когда состоится суд

В ближайшие дни он предстанет перед судом

В Германии полиция продолжает расследовать гибель девятилетней Валерии из Украины. Почти через четыре недели после ареста подозреваемого в Праге, 9 июля его экстрадируют в Саксонию.

Старший прокурор Ингрид Бургхарт рассказала, что подозреваемого доставила чешская полиция на границу между двумя странами. Немцы забрали его там и перевезли в Хемниц, пишет Bild.

Она добавила, что сначала мужчину доставят в полицейское управление города. Там пройдет процедура опознания. Затем его отвезут в окружной суд Хемница, где он предстанет перед следственным судьей. После этого он сможет прокомментировать выдвинутые против него обвинения. Далее будет принято решение о дальнейшем задержании подозреваемого.

Напомним, что 9-летняя Валерия бесследно исчезла 3 июня по дороге в школу. Последний раз ее видели в тот день в 6:50 утра, она направлялась к автобусной остановке. В школе, где училась девочка, не обратили внимания на ее отсутствие и не сообщили об этом ее матери. Мать девочки забила тревогу в 18:30 того же дня, когда Валерия так и не вернулась домой. После более чем недели интенсивных поисков ее нашли мертвой в лесу. По версии следствия, девятилетний ребенок был убит.

В день, когда девочка исчезла, подозреваемый мужчина находился в городе Дебельн и писал ее матери. Камеры наблюдения зафиксировали его недалеко от дома, где проживала семья украинских беженцев, пишет Bild. После этого мужчина уехал на автомобиле Peugeot 206 CC из Дебельна в Прагу. Там его и задержали в одном из ресторанов.

В деле об убийстве 9-летней украинки в качестве подозреваемого также фигурировал 55-летний Геннадий, беженец из Украины. Он также имел отношения с матерью погибшей. Но подозрения с него были сняты после того, как он сам явился в полицию и предоставил алиби. Мужчина подтвердил, что в день исчезновения девочки находился в Стамбуле. Там он лечил зубы.

Как сообщал "Телеграф", по предварительным данным следствия, доказательств сексуального преступления против Валерии нет. Место, где нашли тело, было далеко от каких-либо тропинок, глубоко в подлеске (оно находится где-то в трех километрах от ее дома).