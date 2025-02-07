В Украину заглянул атмосферный фронт: когда и где будет до -12

В некоторых областях к морозам прибавится еще и сильный ветер

От аномального тепла, царившего в Украине в течение января, не осталось и следа. В начале февраля зима изрядно напомнила о себе. В Украину поступил атмосферный фронт, что приведет к существенному похолоданию. В некоторых областях ожидается до 12 градусов ниже нуля.

По прогнозам известного синоптика Игоря Кибальчича, холодный скандинавский антициклон, охвативший большую часть Европы, влечет за собой ощутимое похолодание, усиление ветра и снегопады.

Постепенное понижение температуры началось с 4 февраля. Ночью было около 0...-5°С, днем — около нуля. Пик похолодания придётся на 8-10 февраля, температура воздуха ночью опустится до -12°С. Усилится восточный ветер до 15-20 м/с. Наиболее ветрено будет в южной части страны и Крыма.

Таким образом, в ближайшие дни задержится зимняя погода с умеренными морозами. Однако из-за влияния антициклона осадков не будет по всей территории Украины.

Ранее Телеграф также сообщал, что погода готовит украинцам сюрприз. Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине.