Таинственные радиационные кольца заметили вокруг Земли после мощной магнитной бури

Наша планета имеет два постоянных радиационных пояса, но появилось еще два

После одной из мощнейших магнитных бурь ученые обнаружили таинственные радиационные пояса вокруг Земли, на протяжении нескольких месяцев окружавшие планету.

Об этом пишет ScienceAlert. Отмечается, что эти пояса появились после мощного взрыва, сильно потрясшего магнитное поле Земли. Именно после этого люди начали наблюдать полярное сияние на гораздо более низких широтах, чем обычно.

"Радиационные пояса — нормальная часть архитектуры планеты с глобальным магнитным полем. Звезды постоянно утекают частицами, которые несет звездный ветер; они вытекают наружу и, когда они сталкиваются с магнитными полями планеты, попадают в ловушку, образуя огромные пояса в форме тороида вокруг планеты, попадают в ловушку, образуя огромные пояса в форме тороида вокруг планеты в центре", — говорится в материале.

Наша планета имеет два постоянных радиационных пояса, их еще называют пояса Ван Аллена. Внутренний пояс расположен ближе к Земле и окружающий оба наружный пояс. Эти пояса что-то вроде системы планетарной защиты, защищающей от прямого воздействия солнечных частиц.

Радиационные пояса существуют и поддерживаются благодаря солнечным частицам. Поэтому увеличение их излучения, возникшие вследствие вспышек, увеличило те пояса, которые были.

В ходе исследования снимков планеты после мощной магнитной бури в мае 2024 года ученые увидели, что между двумя радиационными поясами Ван Аллена зажаты еще два пояса. Один из них преимущественно состоит из электронов, а другой содержит энергичные протоны, которых никогда раньше не видели.

"Это действительно высокоэнергетические электроны и протоны, нашедшие свой путь во внутреннюю магнитную среду Земли, — говорит астроном Дэвид Сибек из Центра космических полетов имени Годдарда NASA, который не участвовал в исследовании. — Некоторые из них могут остаться в этом месте надолго".

Обычно пояса после мощных магнитных бурь остаются нетронутыми от трех месяцев до трех недель. Однако небольшое количество частиц после майской магнитной бури до сих пор остается вокруг Земли.

Впрочем, эти радиационные пояса могут представлять опасность для спутников, висящих там. Но пока ученые еще не выяснили, насколько они опасны и какие риски составляют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые заметили астероид размером с небоскреб летящий к Земле.