У нас дороже: какие цены на хлеб в Польше и Украине (фото)

Минимальная цена хлеба в соседней Польше почти втрое ниже, чем в Украине

В Украине продолжается рост цен на базовые продукты питания. В частности, это касается и хлеба, который является неотъемлемой частью рациона каждой украинской семьи.

"Телеграф" решил проанализировать, какова стоимость хлебобулочных изделий в Украине и Польше. Цены везде разные.

Корреспондентка "Телеграфа" Анна Нестерова, побывала в польском супермаркете Biedronka и показала, сколько стоит хлеб. Судя по фото, которые она там сделала, то цены почти одинаковые, как и в Европейском Союзе, а иногда даже больше.

Цены на булки в польском супермаркете колеблется от 0.69 злотых/шт (7 грн 8 копеек) до 2. 99 злотых/шт (30 грн 70 копеек).

Булки в Польше. Фото: Анна Нестерова, "Телеграф"

В то время как в Украине, цена хлебобулочных изделий в супермаркете Novus от 7.99 грн/шт до 25.99 грн/шт. Цена указана до 80 граммов за изделие.

Подобные изделия в супермаркете Ашан тоже не дешевые. Цены от 10 грн. до 77 грн.

То же самое происходит и с буханкой хлеба. В Польше он гораздо дешевле. Так, цены в супермаркете Biedronka колеблются от 4.69 злотых/шт (около 48 грн) до 1.15 злотых/шт (11 грн 83 копеек).

Буханка хлеба в Польше. Фото: Анна Нестерова, "Телеграф"

Фото: Анна Нестерова, "Телеграф"

А вот по данным сайта Минфина, по состоянию на 9 февраля 2025 года стоимость хлеба в украинских магазинах колеблется от 29 до 43 гривен за буханку. Дороже всего в супермаркете Ашан, а самое дешевая в Novus.

Так, батон нарезной "Румянец Молочный" в супермаркете Novus стоит 29.89. Цена указана за 450 грамм.

А вот в супермаркете Ашан цена за хлеб "Рижский Бородиновский" составляет 43.10 грн. Цена указана за 300 грамм.

Цены в супермаркете АТБ несколько ниже других супермаркетов. За батон украинцам предлагают отдать от 17 до 30 грн.

Наша корреспондентка также показала цены и на Тортилью в польском супермаркете. Она там стоит от 4.92 злотых (53 грн. 63 копеек).

Цена на Тортилью в Польше. Фото: Анна Нестерова, "Телеграф"

В Украине Тортилья стоит от 38 до 59 грн. Дешевле всего продукт можно приобрести в супермаркете АТБ, а самое дорогая в Varus. При этом товар почти не отличается.

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