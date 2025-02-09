Экс-министр потребовал от украинцев работать 24/7: в сети ожесточенная дискуссия

Экс-чиновник предложил украинцам больше работать

Бывший министр экономики Украины (2019-2020), президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов стал причиной громкой дискуссии в сети. Поводом стало его слова о необходимости работать 24/7.

Своим мнением по этому поводу он поделился в соцсети Facebook. Его пост является ответом на сообщение директора института поведенческих исследований Американ Юниверсити Киев Владимира Вахитова.

В сообщении Вахитова говорится, что требование работать 24/7 подходит очень небольшому количеству людей. При этом быстрый заработок на начальном этапе приводит к серьезным проблемам со здоровьем и другим долгосрочным последствиям для человека.

Однако Милованов с этим утверждением не согласился, сославшись на то, что в Украине идет война.

"Минимум, что могут сделать гражданские – это постоянно работать. Совершенно оторвались от реальности", — написал он и раскритиковал пользователей Facebook.

В комментариях к записи Милованов попытался объяснить, что он имел в виду.

Впрочем, критики его слова от этого меньше не стало.

Как сообщалось ранее, Милованов заявил, что журналистка Янина Соколова якобы угрожала ему из-за отказа в получении гранта. Она отвергла эти обвинения и рассказала, как все было на самом деле.

Еще раньше Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки. В сети бурно отреагировали на такое предложение.