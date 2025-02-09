Ексміністр вимагає від українців працювати 24/7: у мережі запекла дискусія

Ексчиновник запропонував українцям більше працювати

Колишній міністр економіки України (2019-2020), президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов став причиною гучної дискусії у мережі. Приводом стало його слова про необхідність працювати 24/7.

Своєю думкою з цього приводу він поділився у соцмережі Facebook. Його пост є відповіддю на повідомлення директора інституту поведінкових досліджень Американ Юніверсіти Київ Володимира Вахітова.

У повідомленні Вахітова йдеться, що вимога працювати 24/7 підходить дуже невеликій кількості людей. При цьому швидкий заробіток на початковому етапі призводить до серйозних проблем зі здоров’ям та інших довгострокових наслідків для людини.

Проте Милованов із цим твердженням не погодився, пославшись на те, що в Україні триває війна.

"Мінімум, що можуть зробити цивільні — це постійно працювати. Зовсім відірвалися від реальності", — написав він і розкритикував користувачів Facebook.

У коментарях до запису Милованов спробував пояснити, що він мав на увазі.

Проте критики його слів від цього менше не стало.

Як повідомлялося раніше, Милованов заявив, що журналістка Яніна Соколова нібито загрожувала йому через відмову в отриманні гранту. Вона відкинула ці звинувачення та розповіла, як усе було насправді.

Ще раніше Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї чи жеребкування. У мережі бурхливо відреагували на таку пропозицію.