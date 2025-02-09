Во Львове осквернили табличку Ирины Фарион (момент попал на видео)

В полиции отреагировали на инцидент

Во Львове произошел случай вандализма. Двое неизвестных облили краской табличку с названием улицы Ирины Фарион, которую в начале 2025 только открыли.

Об этом стало известно из сообщения управляющего делами исполкома Львовского городского совета Евгения Бойко. По его словам, событие произошло утром 9 февраля около 6:15.

Как портили табличку с именем Ирины Фарион

Детали инцидента попали на видео с камеры наблюдения. На видео видно, как двое мужчин в балаклавах подходят к месту, где находится табличка.

Улица Ирины Фарион

Молодые люди поочередно поднимаются на стену с баллончиком краски и обливают табличку. Весь процесс злоумышленники снимают на камеру в телефоне, затем убегают.

Евгений Бойко отметил, что сначала в сетях сообщали, что табличку забросали грязью, однако это оказалась краска. Полиция ищет вандалов.

Табличку зарисовали краской. Фото — Евгений Бойко

На это отреагировал депутат Львовского горсовета от партии "Свобода" Андриан Гутник.

"Верим в правоохранителей. Как нашли стрелка, так найдут и какую-нибудь московскую сволочь, которая боится Ирины Фарион", — написал чиновник.

Он также показал, как выглядит табличка, после того как смыли краску.

В настоящее время поврежденную табличку уже заменили

Дочь покойной София Личность также прокомментировала инцидент. Она написала, что всех накажут.

"Найдут и накажут! Вы боитесь Убитую Ирину Фарион, потому что ее идеи будут ЖИТЬ вечно!", — говорится в ее сообщении.

Полиция Львовской области также прокомментировала случай. Правоохранители устанавливают лиц, которые повредили табличку с названием улицы имени Ирины Фарион.

"Сегодня, 9 февраля, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию с фотографией окрашенной таблички с названием улицы имени Ирины Фарион. По этому факту проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения, решается вопрос правовой квалификации происшествия", — говорится в комментарии.

Убийство Ирины Фарион — что известно

19 июля 2024 года произошло трагическое нападение на известную украинскую филологиню Ирину Фарион. В результате стрельбы она получила тяжелые ранения, которые привели к ее смерти в больнице.

Уже 22 июля тысячи украинцев пришли попрощаться с Ириной Фарион. Церемония прощания прошла с широким общественным резонансом. Похоронили деятельницу на Лычаковском кладбище во Львове, на поле №22.

В конце августа на фасаде дома по улице Масарика, 3, где она проживала, установили мемориальную памятку, чтобы почтить ее память.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Позже правоохранители задержали подозреваемого — Вячеслава Зинченко в Днепре.

Галицкий суд Львова взял вероятного убийцу под стражу без права внесения залога. Позже адвокаты Зинченко подавали апелляцию с просьбой изменить меру пресечения, но получили отказ. Недавно стало известно, что суд продлил меру пресечения подозреваемому. А в конце 2024 года подозреваемому в убийстве Фарион изменили квалификацию преступления. Ему грозит высшая мера наказания.