Предоставляют жилье и бронь. Во Львове пенсионерам предлагают работу с зарплатой до 100 тысяч

Опыт работы должен быть от 2 лет

Сейчас в Украине немало вакансий не только для студентов, но и для пенсионеров. Так, во Львове ищут автоэлектрика, предлагая зарплату до 100 тысяч грн.

Об этом говорится в объявлении на сайте поиска работы. СТО ищет электрослесаря с опытом работы от 2-х лет, предлагают даже бронирование.

Работодатель отмечает, что человек будет работать в новом СТО со всеми условиями труда, возможно проведение обучения за счет компании. Пенсионерам предлагают комфортные условия труда: теплый цех, хорошее освещение, раздевалка, личный шкаф для одежды, душ, место для отдыха и питания, холодильник, микроволновка, спецодежда, которая выдается четыре раза в месяц.

При необходимости компания предоставляет работникам жилье и предлагает постоянную занятость работой – есть свой автопарк. За работу автоэлектрика обещают зарплату от 45 до 105 тысяч гривен и бронирование.

Основные требования к будущему работнику:

Опыт работы автоэлектриком от 2 лет (грузовые автомобили);

Знание электронных систем автомобиля (VOLVO FH тягач, полуприцеп Schmitz Cargobull, Knorr-Bremse/Wabco);

Умение работать с диагностическим оборудованием, находить и устранять неисправности;

Опыт работы с автомобильной проводкой;

Умение пользоваться тестером и компьютером;

Профессионализм, порядочность и ответственность.

Наличие профильного образования не обязательно. Основные обязанности автослесаря – ремонт грузовых авто, работа с электроникой и программами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают выгодную вакансию, возьмут и пенсионера.