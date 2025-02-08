В Украине за сумасшедшие деньги продают миниатюрных коней. Что в них особенного (фото)

Рост лошадок — 125-133 см в холке

В Украине квартирных поросят редкой окраски продают за немалые деньги, а уэльские пони стоят от 8 тысяч евро. Их завозят из европейских стран.

Предложения размещены на популярной платформе купли-продажи. Цена колеблется от 8000 до 8500 евро.

Например, уэльскую пони-девочку из Нидерландов продают за 8 500 евро. Животное находится в Киеве.

Столько же просят за золотую уэльскую пони кобылу, завезенную из ЕС, лошадка имеет полный пакет документов. Ей 3 с половиной года, в холке она 133 см высотой.

Есть и более дешевое предложение — уэльских пони, привозных из Голландии продают по цене от 8 тысяч евро. Есть как жеребцы, так и кобылы, рост лошадок — 125-133 см в холке.

Что известно об уэльских пони

Уэльские пони, берут свое начало из горных регионов Уэльса, и на сегодняшний день являются самой многочисленной породой пони в Европе. Эти грациозные животные принадлежат к британской группе горных и лесных пони, чья история уходит во времена римского завоевания Британских островов. Официальное признание порода получила в 1902 году.

Уэльский пони напоминает миниатюрную верховую лошадь, однако отличается большей легкостью в управлении. Особенностью породы являются плавные, размашистые движения и отличные прыжковые способности – качества, присущие спортивным лошадям.

Представители породы отличаются резвым характером, неприхотливостью в уходе и универсальностью использования. Их способности позволяют успешно выступать в различных конных дисциплинах: от детского и взрослого конного спорта до драйвинга, вестерна, стипль-чеза и парфорсной охоты. Сочетание грациозных движений, мощного толчка задними конечностями и впечатляющих прыжковых качеств делает этих пони универсальными спортивными партнерами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают "очень качественных" кошек за более 170 тысяч грн. Речь идет о котятах редкой породы двельф.