Просят ли Генштаб и Минобороны мобилизовать 18-летних: нардеп раскрыл подробности

Законодательством сейчас предусмотрена мобилизация военнообязанных с 25 лет

В Украине продолжается военное положение, во время которого мобилизовать разрешается только с 25 лет, но есть нюансы. Поступают ли запросы от Генштаба ВСУ или Минобороны о понижении возраста до 18 лет, рассказал нардеп.

Пока нет никаких запросов в профильном комитете Верховной Рады о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев в интервью Lb.

По его словам, в течение войны были проблемы с вооружением, с задержкой о предоставлении разрешения наносить удары по территории Российской Федерации. В течение этого времени Украина теряла опытных военных и сейчас "заполнить" пустоты 18-летними людьми будет неправильно.

Нардеп отметил, что сейчас в Украине наблюдается преимущественно проблема с нехваткой вооружения, чем с людьми.

"Потому что тех людей, которых мы сейчас без 18-летних набираем, не всегда мы имеем возможность вооружить. И когда у нас есть ситуация, что есть четыре сформированные бригады, но они без вооружения, и мы не можем их применять… это вопрос больше о поставках вооружения. С людьми также есть проблема, но прежде всего с оружием. Как показывает практика, мы можем и формируем новые бригады, но, к сожалению, мы не можем их использовать", — акцентировал Чернев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что должно быть указано в повестке, которую будут присылать военнообязанному.