Почему в Украине начались аварийные отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

Людей просят экономно использовать электроэнергию

Утром в четверг, 6 февраля, в нескольких областях Украины, где возник наибольший дефицит электроэнергии, были введены графики аварийного отключения света (ГАО). В "Укрэнерго" рассказали о причинах такого шага.

"Главная и фактически единственная причина применения аварийных отключений — это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", — подчеркнули в компании.

Энергетики объяснили, что в первую очередь там, где это возможно, отключаются промышленные потребители. По состоянию на 12:07 6 февраля ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций).

Графики аварийных отключений, отметили в "Укрэнерго", отменяются сразу, как только позволяет ситуация в энергосистеме. При этом время во время их применения, когда свет появляется, очень важно придерживаться рекомендаций по экономному потреблению электричества.

Как сообщал "Телеграф", ранее в "Укрэнерго" ответили, будут ли вводить массовые графики отключений из-за сильного похолодания и снегопадов. Там опровергли слухи, что якобы из-за понижения температуры вернутся графики регулярных отключений электроэнергии.