Отключение света уже возвращаются: когда они коснутся рядовых украинцев

Ограничения света могут вернуться в Украину при одном условии

При условии, что средняя суточная температура в Украине снизится до -6…-7°C возможны возвращения отключений электроэнергии для населения. По предварительным прогнозам они не будут превышать одной очереди, если не произойдет новых атак на энергосистему.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире канала "КИЇВ24". По его словам, украинцам следует морально подготовиться к возможным ограничениям потребления.

"Я вижу необходимость просто морально подготовиться к тому, что, если морозы сохраняются, то возможны ограничения потребления. Они не будут больше одной очереди, я думаю. По меньшей мере сейчас для этого нет оснований. Безусловно, если будут новые масштабные атаки, то мы не можем предусмотреть развитие событий", – отметил эксперт.

Синоптики прогнозируют значительное похолодание, которое накроет Украину в ближайшее время. В частности, в ночь с 10 на 11 февраля снижение температуры до -10°C и более прогнозируется во многих областях, кроме Закарпатья, Черкасщины, Киевщины, а также всего юга и востока.

В то же время, министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что температура воздуха не является основным и критическим фактором для энергосистемы – ключевую угрозу представляют обстрелы инфраструктуры.

В "Укрэнерго" сообщают, что во вторник, 11 февраля, уже будут действовать ограничения поставки электроэнергии для бизнеса: с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00. Причиной, однако, названы последствия предыдущих российских атак на энергообъекты.

Говоря о том, почему ограничения вводятся не для бытовых потребителей, а для промышленности, Александр Харченко отметил:

"Здесь решения, как я понимаю, являются политическими. Это вопрос не к энергетикам. Энергетики должны подчиняться тому, что говорит правительство. А правительство говорит, что прежде всего ограничиваем промышленность, ограничиваем предприятия".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российские удары по газовым месторождениям Украины повышают вероятность введения плановых отключений уже в ближайшее время.