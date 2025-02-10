Без света могут остаться 6 областей: где и когда ждать морозов более 10 градусов (карта)

В некоторых областях может серьезно подморозить

Из-за прогнозируемого существенного снижения температуры в Украине в ближайшее время возможны перебои с электроснабжением в 13 областях. По информации энергетиков, отключение света может начаться в регионах, где столбики термометров опустятся ниже отметки -10°C и более, и будут держаться на таком уровне длительное время.

По данным Украинского гидрометцентра, в ночь с 10 на 11 февраля снижение температуры до минус 10 и более прогнозируется во многих областях Украины, кроме Закарпатья, Черкасщины, Киевщины, а также всего юга и востока Украины.

Погода в Украине 11 февраля

В ночь с 11 на 12 февраля ситуация будет почти аналогичной. Всюду столбики термометров покажут -10 и более во всех областях, кроме Закарпатской, Луганской, Донецкой, Запорожской, а также южной части Украины. Теплее всего будет на Одесщине и в Крыму, там максимум ночью будет -7.

Погода в Украине 12 февраля

В ночь с 12 на 13 февраля синоптическая ситуация особо не изменится – столбики термометров снова покажут -10 во всех областях, кроме юга Украины.

Погода в Украине 13 февраля

Энергетики рекомендуют максимально экономно использовать электроэнергию в пиковые часы нагрузки на энергосистему – утром и вечером.

Ранее "Телеграф" также писал, что Украину в ближайшее время засыпает снегом. Когда ждать осадков.