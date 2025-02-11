Полк с жалом: почему оса стала символом противовоздушных защитников Украины

За время полномасштабного вторжения бойцы успели отличиться в Киевской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровщине

Они оберегают небо. "Телеграф" продолжает знакомить читателей со знаками различия военных формирований ВСУ. Речь пойдет о 38 зенитном ракетном полке имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника, шеврон которого трудно спутать с другими.

Символ полка – золотая оса с серебряными жалом и крыльями, оказалась там не просто так. В частности, это указывает на вооружение формирования зенитно-ракетных комплексов "Оса". Красный фон шеврона указывает на принадлежность к ракетным войскам и артиллерии.

Шеврон 38 зенитного полка

Что известно о полке

38-й зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника – важное формирование противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ, базирующегося в пгт Черноморское Одесской области.

С начала полномасштабного вторжения полк обеспечивал противовоздушную оборону побережья Одессы, а также стратегических городов Николаева, Кривого Рога, Херсона. Кроме того, его подразделения принимали участие в защите объектов критической инфраструктуры Киева, Чернигова и Сум. Полк отмечен почетным знаком "За мужество и отвагу" в 2024 году.

Вручение наград бойцам 38 зенитного полка

Полк носит имя Юрия Тютюнника — выдающегося генерал-хорунжего армии УНР, сыгравшего важную роль в украинизации российской армии, создал Украинский военный клуб, ставший основой для 1-го Симферопольского полка имени гетмана Дорошенко. Он был одним из инициаторов Первого зимнего похода, за что был награжден Железным крестом и удостоен генеральского звания.

Ранее Телеграф рассказывал, что на шевронах могут быть не только реальные создания, но и мифические. Так, на знаке различия 71 ОЕБр — Симаргл.