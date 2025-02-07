Эта бригада пережила второе рождение: почему на шевроне 22 ОМБр двойное солнце (фото)

Лозунг бригады: "Хищных мечом мирим"

Среди знаков различия бригад ВСУ достаточно просты, а есть с чрезвычайным количеством глубоких смыслов. Одни из таких – символы 22 отдельной механизированной бригады.

Бригаду сформировали в степной зоне Николаевщины, где летом царит невыносимая жара. Именно поэтому ключевым элементом нарукавного знака стал горящий солнечный диск. Однако солнце не простое — а двойное. Темное и светлое на шевроне — дуализм осторожности и мудрости. И если солнечная половина диска – это о солнечной Николаевщине, то черное солнце – о мести врагу.

Однако на этом дуальность не кончается. У солнца два типа лучей: ровные, как безжалостное солнце, выжигающее врагов, и животворное солнце с волнистыми лучами.

Шеврон 22 ОМБр полон смыслов

История 22 ОМБр

Сначала бригада существовала в 1992-2003 годах, но была расформирована. Возобновлена после полномасштабного российского вторжения в 2022 году. С июня 2023 по июнь 2024 года бригада вела бои на Бахмутском направлении, выполняя задания вблизи Клещиевки, Андреевки и Бахмута. После этого ее опрокинули на охрану государственной границы в Сумской области. На вооружении бригады западная и модернизированная украинская бронетехника.

Воин 22 ОМБр с боевой бронированной машиной "Козак"

Боец 22 ОМБр

6 августа подразделения бригады стали одними из первых, кто начал наступление в рамках Курской операции, где взяли в плен около сотни военнослужащих противника. С октября 2024 года бригада выполняет боевые задания в Харьковской области, а отдельные ее подразделения продолжают операции на Курском направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что знаки различия бригад изменяются. Так, у 71 егерской бригады ДШУ на шевроне вепря сменил Симаргл.