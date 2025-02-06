Молодая бригада штурмовиков с мифическим созданием на шевроне: символ 71 ОЕБр нужно заслужить в бою (фото)
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На шевроне соединены символы христианства и славянской мифологии
Шевроны десантно-штурмовых подразделений легко заметить благодаря особому цвету. Однако, в зависимости от специфики бригады, они имеют разные символы. Иногда они связаны со спецификой выполнения задач, иногда — имеют символическое значение.
На шевроне 71 отдельной егерской бригады — симаргл, шагающий в красном поле и держащий золотой пламенный меч острием вниз. Это символ преданности, бесстрашия, защиты мира от сил зла. По мифологии симаргл охраняет дерево жизни. Пламенный меч в его лапах — не простое оружие, а символ архистратига Михаила, считающегося покровителем ДШУ.
Серебряный егерский рожок в нижней части знака отличия напоминает о том, что ведение боя для этой части сосредоточено именно на болотах, лесах и т.д. Цвет марун (бордовый) – цвет Десантно-штурмовых войск.
История 71 отдельной егерской бригады (71 ОЕБр)
71 ОЕБр была создана вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Уже через два месяца ее первые подразделения вступили в бой, проявив мужество и профессионализм в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожье.
Лозунг бригады "Иммитис" — безжалостные — украинские егеря подтвердили многочисленными успешными боями. Шевроны с изображением вепря, а впоследствии легендарного Симаргла стали символом, который вызвал панику у врага. Шеврон вручают бойцам отряда, отличившимся мужеством и отвагой в боевых действиях.
Через полгода после создания бригада перешла под командование Десантно-штурмовых войск и приняла участие в самых сложных операциях. Среди ключевых битв — бои за Бахмут, Часов Яр, Роботино, Вербовое, Новопрокоповку и Авдеевку. За выдающиеся заслуги и героизм подразделение было награждено боевым знаменем и отличием "За мужество и отвагу".
Ранее "Телеграф" рассказывал о другой бригаде, шеврон которой также украшает симаргл. Это мифическое создание является неофициальным символом Чернигова, где дислоцируется молодая 158 бригада ВСУ.