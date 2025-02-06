Молодая бригада штурмовиков с мифическим созданием на шевроне: символ 71 ОЕБр нужно заслужить в бою (фото)

На шевроне соединены символы христианства и славянской мифологии

Шевроны десантно-штурмовых подразделений легко заметить благодаря особому цвету. Однако, в зависимости от специфики бригады, они имеют разные символы. Иногда они связаны со спецификой выполнения задач, иногда — имеют символическое значение.

На шевроне 71 отдельной егерской бригады — симаргл, шагающий в красном поле и держащий золотой пламенный меч острием вниз. Это символ преданности, бесстрашия, защиты мира от сил зла. По мифологии симаргл охраняет дерево жизни. Пламенный меч в его лапах — не простое оружие, а символ архистратига Михаила, считающегося покровителем ДШУ.

Серебряный егерский рожок в нижней части знака отличия напоминает о том, что ведение боя для этой части сосредоточено именно на болотах, лесах и т.д. Цвет марун (бордовый) – цвет Десантно-штурмовых войск.

Шеврон 71 ОЕБр

Первый шеврон 71 ОЕБр

История 71 отдельной егерской бригады (71 ОЕБр)

71 ОЕБр была создана вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Уже через два месяца ее первые подразделения вступили в бой, проявив мужество и профессионализм в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожье.

Вручение знаков различия в 71 ОЕБр

Лозунг бригады "Иммитис" — безжалостные — украинские егеря подтвердили многочисленными успешными боями. Шевроны с изображением вепря, а впоследствии легендарного Симаргла стали символом, который вызвал панику у врага. Шеврон вручают бойцам отряда, отличившимся мужеством и отвагой в боевых действиях.

Боец 71 ОЕБр с шевроном на руке

Через полгода после создания бригада перешла под командование Десантно-штурмовых войск и приняла участие в самых сложных операциях. Среди ключевых битв — бои за Бахмут, Часов Яр, Роботино, Вербовое, Новопрокоповку и Авдеевку. За выдающиеся заслуги и героизм подразделение было награждено боевым знаменем и отличием "За мужество и отвагу".

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой бригаде, шеврон которой также украшает симаргл. Это мифическое создание является неофициальным символом Чернигова, где дислоцируется молодая 158 бригада ВСУ.