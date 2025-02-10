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"Впереди первых". Бригада поддержки из Ахтырки узнаваема по особому шеврону (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Детские рисунки для воинов 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки Новость обновлена 10 февраля 2025, 09:14
Детские рисунки для воинов 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки. Фото facebook.com/vchA0563

Силы поддержки – важная часть успеха ВСУ

Среди соединений Вооруженных Сил Украины есть и новые формирования, а есть и имеющие долгую историю. Один из таких — 91 отдельная Ахтырская бригада поддержки.

"Телеграф" продолжает рассказывать о знаках различия украинских подразделений и их славной истории. Часть в Ахтырке известна не только в Украине, но и за ее пределами — бойцы участвовали в миротворческих миссиях, в частности в Косово. У военных опыт ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в Украине. Во времена полномасштабного вторжения обороняли Ахтырку, участвовали в миссиях в Бахмуте, Изюме, Херсонской области.

На шевроне сразу есть указание на род войск — наверху есть изображение золотого моста. Золотой трехлистный крест символизирует принадлежность к Ахтырке как месту дислокации. Лозунг подразделения — "Впереди первых".

Шеврон 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки
Шеврон 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки

О подразделении

91 отдельная Ахтырская бригада поддержки — подразделение инженерных войск в составе Сухопутных войск Украины. Бригада дислоцируется в городе Ахтырка Сумской области. Основными задачами подразделений полка является установление и расширение системы инженерных ограждений, фортификационного оборудования, подготовка к разрушению мостов и дамб.

Бойцы 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки занимаются минированием и разминированием
Бойцы 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки занимаются минированием и разминированием

В первые дни полномасштабного вторжения России бойцы подразделения совместно с другими военными формированиями героически защищали город, нанося российским войскам значительные потери.

Дети направили письма бойцам 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки
Дети направили письма бойцам 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки

За отвагу и мужество в боях 6 декабря 2023 тогда еще полк был отмечен почетной наградой "За мужество и отвагу" и официально переименован в 91 отдельный Ахтырский полк поддержки (до этого — отдельный полк оперативного обеспечения). С конца января 2025 года в официальных соцсетях соединение фигурирует как 91 отдельная Ахтырская бригада поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что связывает 24 ОМБр им. короля Даниила со Средневековьем. На шевроне бригады – особый, узнаваемый символ, указывающий не только на дислокацию подразделения.

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#Шеврон #Ахтырка #Сумська область