"Впереди первых". Бригада поддержки из Ахтырки узнаваема по особому шеврону (фото)

Силы поддержки – важная часть успеха ВСУ

Среди соединений Вооруженных Сил Украины есть и новые формирования, а есть и имеющие долгую историю. Один из таких — 91 отдельная Ахтырская бригада поддержки.

"Телеграф" продолжает рассказывать о знаках различия украинских подразделений и их славной истории. Часть в Ахтырке известна не только в Украине, но и за ее пределами — бойцы участвовали в миротворческих миссиях, в частности в Косово. У военных опыт ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в Украине. Во времена полномасштабного вторжения обороняли Ахтырку, участвовали в миссиях в Бахмуте, Изюме, Херсонской области.

На шевроне сразу есть указание на род войск — наверху есть изображение золотого моста. Золотой трехлистный крест символизирует принадлежность к Ахтырке как месту дислокации. Лозунг подразделения — "Впереди первых".

Шеврон 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки

О подразделении

91 отдельная Ахтырская бригада поддержки — подразделение инженерных войск в составе Сухопутных войск Украины. Бригада дислоцируется в городе Ахтырка Сумской области. Основными задачами подразделений полка является установление и расширение системы инженерных ограждений, фортификационного оборудования, подготовка к разрушению мостов и дамб.

Бойцы 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки занимаются минированием и разминированием

В первые дни полномасштабного вторжения России бойцы подразделения совместно с другими военными формированиями героически защищали город, нанося российским войскам значительные потери.

Дети направили письма бойцам 91 отдельной Ахтырской бригады поддержки

За отвагу и мужество в боях 6 декабря 2023 тогда еще полк был отмечен почетной наградой "За мужество и отвагу" и официально переименован в 91 отдельный Ахтырский полк поддержки (до этого — отдельный полк оперативного обеспечения). С конца января 2025 года в официальных соцсетях соединение фигурирует как 91 отдельная Ахтырская бригада поддержки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что связывает 24 ОМБр им. короля Даниила со Средневековьем. На шевроне бригады – особый, узнаваемый символ, указывающий не только на дислокацию подразделения.