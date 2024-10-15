Показала фото синяков Тимошенко в 2014 и была "за" Януковича: где сейчас экс-регионалка Нина Карпачева

Экс-чиновник была членом фракции Партия регионов

Известная украинская политическая деятельница, правозащитница и экс-нардеп от Партии регионов Нина Карпачева получила широкую популярность благодаря громким скандалам. Она стала первым украинским омбудсманом. Однако деятельность Карпачевой часто вызывала противоречивые реакции.

Нина Карпачева состояла в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и стала первым лицом на этом посту. Телеграф решил выяснить, где сейчас и чем занимается бывшая регионалка, вспомнить громкие скандалы, в которых она фигурировала.

Что известно о Нине Карпачёвой

Родилась будущая депутат 12 августа 1957 года в молдавском городе Чадыр-Лунга. Училась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а также получала образование в Академии общественных наук в Москве.

В апреле 2006 года Нина Карпачева была избрана народной депутатом 5 созыва. Также она занимала должность члена Комитета по правам человека, национальных меньшинств. Уже в мае 2006 года деятельница стала членом фракции Партии регионов. Через год она снова была назначена Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.

Фото: Ukrinform

Скандалы с Ниной Карпачевой

Поддержка Партии регионов Виктора Януковича. Нина Карпачева сотрудничала с Партией регионов, но одновременно работала как Уполномоченный по правам человека. Тогда ее обвиняли в том, что она недостаточно защищала права оппозиционеров и общественных активистов, подвергавшихся преследованиям, в частности во время протестов.

Когда Янукович сбежал из Украины после революции достоинства, Карпачева получила немало критики за то, что она якобы игнорировала многочисленные нарушения прав человека во время протестов.

Поддержка Юлии Тимошенко. Одним из самых резонансных скандалов с участием Карпачевой было то, что она выступила в поддержку экс-премьер-министра Юлии Тимошенко. В 2011 году Тимошенко была арестована и осуждена за превышение полномочий. Карпачева заявила о нарушении ее прав как заключенной. Кроме того, она подтверждала наличие на теле Тимошенко повреждений, показав фотографии с синяками, и предоставляла медицинские документы, подтверждающие ухудшение ее здоровья.

Нина Карпачева обнародовала фотографии гематом Юлии Тимошенко. Фото: radiosvoboda.org

Оккупированный Крым. После аннексии Крыма в 2014 году Нина Карпачева стала одной из немногих украинских политиков, оставшихся на полуострове. Она продолжила свою деятельность, утверждая, что защищает права жителей Крыма. Открытая российская агрессия Карпачева не поддерживала, но ее действия на оккупированной территории считались предательством национальных интересов.

Где сейчас Нина Карпачева

В сентябре 2021 года Нина Карпачева была избрана вице-президентом Европейского института омбудсмана. Соцсети экс-нардеп не ведет, то есть ее личная жизнь окутано тайной. Известно, что сейчас Карпачевой 67 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас экс-нардеп Наталья Витренко. Он был одним из тех, кто распространял российскую пропаганду в Украине.