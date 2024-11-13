Зарплата выросла более чем на 10 тысяч: сколько зарабатывает премьер-министр Украины Денис Шмигаль (документ)
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С начала года она выросла на 12 тысяч
Зарплата главы украинского правительства находится на уровне среднего вознаграждения министров Кабинета Министров. Денис Шмигаль зарабатывает около 75-85 тысяч гривен в месяц.
Об этом свидетельствует официальный ответ Кабинета Министров Украины по запросу "Телеграфа". Рассмотрим, из чего состоит доход Шмыгаля и какова его сумма по месяцам.
Сколько зарабатывает глава Кабмина
Самый высокий доход глава правительства получил в октябре – 84,4 тысяч гривен. Эта сумма состоит из должностного оклада в 86,6 тысяч гривен и оплаты командировок на 18,2 тысяч, с которых были удержаны налоги.
За первое полугодие 2024 года ежемесячная зарплата премьер-министра колебалась в пределах 71-77 тысяч гривен. В частности, в январе Шмигаль получил 72,4 тысячи, а в феврале – 72 тысячи.
Весной выплаты главе правительства выросли. В марте зарплата составила 72,2 тысяч гривен, в апреле увеличилась до 77,4 тысяч, а в мае достигла 77,7 тысяч гривен.
Летом заработки премьер-министра стали еще больше: июнь – 77,4 тысячи гривен, июль – 79,2 тысячи, август – 76,5 тысячи гривен.
В сентябре глава правительства получил 76,1 тысяч гривен, а в октябре сумма выросла до 84,4 тысячи гривен.
Структура заработной платы содержит два основных компонента: должностной оклад и оплату командировок. Например, в мае 2024 года из начисленных 96,6 тысячи гривен оклад составлял 83,6 тысячи, а командировки – 12,9 тысячи гривен.
Сумма налогов, ежемесячно удерживаемых с зарплаты премьера, составляет около 19-20 тысяч гривен. Это налог на доходы физических лиц и сбор.
Зарплата Дениса Шмыгаля по месяцам
- Январь: 72 413 грн
- Февраль: 71 987 грн
- Март: 72 196 грн
- Апрель: 77 404 грн
- Май: 77 728 грн
- Июнь: 77 404 грн
- Июль: 79 182 грн
- Август: 76 465 грн
- Сентябрь: 76 084 грн
- Октябрь: 84 380 грн
Денис Шмигаль – украинский государственный деятель и инженер-экономист, родился 15 октября 1975 года во Львове. Пост премьер-министра Украины занимает с 4 марта 2020 года. По специальности имеет инженерно-экономическое образование. До назначения на должность главы правительства работал на руководящих должностях в частном и государственном секторах.
Ранее "Телеграф" также писал, сколько зарабатывает глава Минюста Стефанишин. Стефанишина заняла должность министра юстиции 5 сентября 2024 года, сменив на этом посту Дениса Малюску.