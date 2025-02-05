Почти в полтора раза больше Шмыгаля: какая зарплата у министра иностранных дел Сибиги (документ)

Глава МИД получает сразу две надбавки, связанных с секретностью

Министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге в январе 2025 года начислили чуть менее 120 тысяч гривен зарплаты "чистыми". Это почти в полтора раза больше заработной платы премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ему положены надбавки за секретность и за экспертность в области секретности. Об этом свидетельствует соответствующий документ МИД Украины, который находится в распоряжении "Телеграфа".

Внешнеполитическое ведомство в ответ на запрос издания направило расчет заработной платы министра иностранных дел Андрея Сибиги за январь 2025 года.

Из документа следует, что должностной оклад министра составляет 66 811,14 грн. Также глава ведомства получает надбавки за секретность и за экспертность в области секретности, каждая из которых составляет 20% от оклада, то есть 13 362,.23 грн.

Кроме того, в январе Сибиге было начислено 61 276.20 грн. заработной платы во время командировки. В расчете не указано, сколько дней длилась командировка.

Таким образом заработная плата главы МИД "грязными" за прошлый месяц составила 154 811,80 грн. После отчислений подоходного налога и военного сбора к выдаче осталось 119 205,09 грн.

В министерстве также сообщили, что в 2024 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и материальная помощь на оздоровление Андрею Сибиге не выплачивалась.

Для сравнения, средняя заработная плата в Киеве по данным сайта Work.ua на февраль 2025 года составляет около 26 900 гривен. Таким образом, зарплата Министра иностранных дел более, чем в 4 раза превышает среднюю зарплату по столице.

Что известно о Сибиге

Андрей Иванович Сибига родился 1 января 1975 года в г. Зборив Тернопольской области, УССР. Украинский дипломат и юрист. Министр иностранных дел Украины с 5 сентября 2024 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции (2016-2021), заместитель руководителя Офиса Президента Украины (2021-2024).

В 1997 году окончил Львовский государственный университет им. И. Франко, специалист по международным отношениям, переводчик по английскому языку. Свободно владеет английским и польским языками.

В 2020 году был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

В 2021 году Сибига получил орден "За заслуги" II степени за весомый личный вклад в укрепление международного сотрудничества Украины, многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм.

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