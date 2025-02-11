Этот одеколон из СССР трудно не узнать: за сколько в Украине можно продать советские духи

Флаконам уже более 40 лет

На аукционах в Украине можно найти много всяких необычных вещей. Повседневные предметы, которые хранились где-то в каморках со времен СССР, теперь становятся относительно ценными артефактами и резко вырастают в цене.

Например, на аукционе Violity можно найти комплект духов "Дымок" производства предприятия "Алые паруса" (Николаев). Судя по маркировке на упаковке, произведены они были в сентябре 1981 года.

За лот на момент написания материала (11 февраля) предлагают 750 гривен, а у желающих приобрести реликвию есть еще пять дней до завершения торгов.

При том, как видно на фото, в наборе два флакона.

Стоит отметить, что у духов обычно срок безопасного использования составляет 3-5 лет, после чего все очень сильно зависит от условий хранения. Так как они пролежали более 40 лет, то не исключено, что их запах к настоящему времени существенно изменился или потускнел.

При этом в старой парфюмерии могли использоваться вещества, которые в нынешние времена признаны опасными для здоровья. Это включает в себя:

нитромускусы — синтетические ароматизторы, которые могут вызывать нарушения работы эндокринной системы;

бергаптен — в неочищенной форме может вызывать ожоги при взаимодействии с солнцем;

линалоол, гераниол, цитрань — потенциально аллергенные компоненты эфирных масел (в СССР духи не тестировали на гипоаллергенность);

фталаты — вещества для усиления стойкости духов, позже их связали с гормональными нарушениями.

Поэтому можно сказать, что лот будет ценным для коллекционеров, но использовать его по прямому назначению лучше не стоит.

Ранее "Телеграф" писал, что на сайте для коллекционеров Violity появилось объявление о продаже набора косметики "Привет с юга" со времен СССР.