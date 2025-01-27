Россияне могли захватить новые территории Донетчины. Что сейчас происходит на фронте (карта боев)

Враг имеет новые территориальные успехи

Идет 1069-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала прошедших суток, 26 января, до 22:00, на фронте произошло 153 боевых столкновения. Россияне имели продвижение в Донецкой области.

По данным портала DeepState, российская армия продвинулась в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки. Изменения линии фронта отображены на карте.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, враг максимально давит на Покровском направлении, где в течение дня 26 января до 22:00 он совершил 70 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надеевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного.

На Лиманском направлении россияне атаковали 15 раз. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка и Торское.

На Краматорском направлении россияне атаковали позиции украинских подразделений 21 раз. Бои шли в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

На Торецком направлении российская армия 8 раз пыталась вклиниться в нашу оборону. Оккупанты действовали в районе Торецка.

Также активен враг на Купянском направлении, где он 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Россияне атаковали вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызового.

Как сообщал "Телеграф", 26 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил о назначении генерал-майора Михаила Драпатого руководителем Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". К этому ОСУВ относится фронт в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.