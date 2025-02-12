"Они специально давят на бегу": экс-министр назвал главные трудности в переговорах с Россией

Российские представители дерзкие, осведомленные в деталях о ситуации на полях, хорошо скоординированы и очень сосредоточены на формальностях

К переговорам с россиянами нужно хорошо готовиться и заранее нарабатывать разные варианты решений, разные козыри. Это очень тонкая работа и есть некоторые сложности, которые обязательно следует учитывать переговорной группе, чтобы не "попасться на крючок".

Такое заявление сделал бывший министр по временно оккупированным территориям в 2016–2019 годах и один из участников переговоров с россиянами в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Вадим Черныш в интервью "Украинской правде".

"Россию на переговорах годами представляют одни и те же люди. Это преимущество, которое дает ей возможность держаться одной линии и знать все заранее. Часто россияне так и говорят: "Сейчас у вас придет новая власть, и мы по кругу дойдем в переговорах к уже проходившим",- отметил он.

По словам Черныша, российские представители дерзкие, осведомленные в деталях о ситуации на полях, хорошо скоординированы и очень сосредоточены на формальностях. Постоянно просят: "Поставьте подпись вот здесь", "Согласуйте вот это".

При этом, российская сторона заостряет внимание на заявление каждой публично важной личности. Нередко от них можно услышать: "А вот такой-то вот об этом написал в Facebook. Как это понимать?"

"Иногда говорят: "Такой выгодный вариант мы предлагаем только на этой площадке. Другие варианты – для отвода глаз. Поэтому именно наш трек – самый главный. Вы должны прислушаться". Это элемент давления. А ограничение во времени очень часто заставляет соглашаться на решения, которые через день-два уже выглядят тебе не так выгодно", — подчеркнул Черныш.

Помимо вышеперечисленного, следует учитывать, что желание решить на личном уровне – обычная российская тактика.

"Они намеренно на тебя давят на бегу. Говорят: "Давай, пошли в курилку, поговорим. Мы тебя можем совершить персональное одолжение. Ты же нормальный мужик". Или предлагают: "Давай я тебя позвоню. Вот мой личный номер, набирай". Думаю, кто без опыта, получив такое предложение, может даже гордиться и действительно звонить. Но это уже будут личные, нигде не зафиксированные договоренности, позволяющие россиянам говорить: "Ничего такого не было", — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что вокруг процесса переговоров происходит столько событий, что легко можно "попасть на крючок", если вовремя их не распознавать.

Напомним, ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал "Телеграфу", почему Трамп и Путин тянут с переговорами по Украине. Со стороны главы Кремля, по его мнению, это является способом манипулирования.