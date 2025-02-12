"Вони спеціально тиснуть на бігу": ексміністр назвав головні труднощі у переговорах з Росією

Російські представники зухвалі, обізнані в деталях про ситуацію на полях, добре скоординовані та дуже зосереджені на формальностях

До переговорів із росіянами потрібно добре готуватися та заздалегідь напрацьовувати різні варіанти рішень, різні козирі. Це дуже тонка робота і є деякі складнощі, які обов’язково слід враховувати переговорній групі, щоб не потрапити на гачок.

Таку заяву зробив колишній міністр із тимчасово окупованих територій у 2016–2019 роках та один з учасників переговорів із росіянами в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську Вадим Черниш в інтерв’ю "Українській правді".

"Росію на переговорах роками репрезентують одні й ті ж люди. Це перевага, яка дає їй можливість триматися однієї лінії й знати все заздалегідь. Часто росіяни так і кажуть: "Зараз у вас прийде нова влада, і ми по колу дійдемо в переговорах до тих, хто вже проходив", — зазначив він.

За словами Черниша, російські представники зухвалі, обізнані в деталях щодо ситуації на полях, добре скоординовані та дуже зосереджені на формальностях. Постійно просять: "Поставте підпис ось тут", "Погодьте ось це".

При цьому російська сторона звертає увагу на заяву кожної публічно важливої особи. Нерідко від них можна почути: "А ось такий ось про це написав у Facebook. Як це розуміти?".

"Інколи говорять: "Такий вигідний варіант ми пропонуємо тільки на цьому майданчику. Інші варіанти – для відводу очей. Тому саме наш трек – найголовніший. Ви маєте дослухатись". Це елемент тиску. А обмеження в часі дуже часто змушує погоджуватись на рішення, які через день – два вже виглядають для тебе не так вигідно", — наголосив Черниш.

Крім перерахованого вище, слід враховувати, що бажання вирішити на особистому рівні – звичайна російська тактика.

"Вони навмисно на тебе тиснуть на бігу. Кажуть: "Давай, пошли в курилку, поговорим. Мы тебе можем сделать персональное одолжение. Ты же нормальный мужик". Або ж пропонують: "Давай я тебе позвоню. Вот мой личный номер, набирай". Гадаю, хтось без досвіду, отримавши таку пропозицію, може навіть пишатися і справді телефонувати. Але це вже будуть особисті, ніде не зафіксовані домовленості, які дозволять росіянам говорити: "Нічого такого не було", — пояснив співрозмовник.

Він додав, що навколо процесу переговорів відбувається стільки подій, що легко можна потрапити на гачок, якщо вчасно їх не розпізнавати.

Нагадаємо, раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів "Телеграфу", чому Трамп і Путін тягнуть із переговорами щодо України. З боку глави Кремля, на його думку, це спосіб маніпулювання.