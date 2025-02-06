"Путин боится говорить со мной": Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией

Зеленский считает, что Трамп сможет заставить кремлевского диктатора завершить войну

Украина готова к переговорам с Россией, если будет знать чем закончиться для нее эта война. Между тем Москва постоянно ищет причины отказаться от них.

Создается впечатление, что президент России Владимир Путин боится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Соединенные Штаты Америки, президент Трамп и страны Европейского союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина, и поэтому я сказал: "Я готов (к переговорам – ред.), если у нас будет понимание, чем закончится эта война для нас. Мы готовы к дипломатии. С этим нет никаких проблем", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что все выглядит так, будто российский лидер боится встречаться с ним и говорить о прекращении войны.

"Ситуация по отмене указа (запрещающего переговоры с Путиным – ред.) – это такой российский нарратив. Они постоянно будут искать шанс, чтобы не встречаться (…) Мне кажется, Путин в принципе боится со мной говорить об окончании войны. Я не знаю, почему", – сказал Зеленский.

Он добавил, что несмотря на сложности, Дональд Трамп сможет повлиять на Владимира Путина и принудить его к завершению войны против Украины.

"Я думаю, Трамп сможет заставить его закончить войну", – сказал президент.

Ранее Зеленский рассказал, что США не уменьшали объемы военной помощи для Украины, Вооруженные силы получают то, что должны были получать. Однако говорить о новых пакетах вооружения и боеприпасов сейчас еще рано.