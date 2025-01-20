В Киеве хотели убить заместителя главы Минздрава: подробности покушения (фото)

В понедельник, 20 января, в Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила мужчину и женщину, которые готовили покушение на первого заместителя главы Министерства здравоохранения (Минздрава). Фигурантов поймали во время подготовки к преступлению, они покупали оружие.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Правоохранители не называют имя лица, на которое готовили покушение, но, по словам источника РБК-Украина, речь идет о первом заместителе главы Минздрава Сергее Дуброве.

По данным следствия, задержаны 36-летний мужчина и 29-летняя женщина. Фигуранты несколько месяцев следили за распорядком дня и передвижением Дуброва. Они сняли квартиру в том же жилом комплексе, регулярно меняли транспортные средства, чтобы оставаться незамеченными. К тому же регулярно посещали тир, тренируясь.

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