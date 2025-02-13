"Возвращение маловероятно": Трамп сделал неприятное заявление относительно временно оккупированных земель Украины

Похоже, Трамп готов без условий выполнить требование Путина об "Украине вне НАТО" и сдать ему украинские земли

Президент США Дональд Трамп, проведший 12 февраля полуторачасовой разговор с Владимиром Путиным, продолжает выдавать неприятные и скандальные заявления. В этот раз он заявил, что Украина не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО она не станет.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает CBS News. В частности, он сказал, что возвращение к границам, которые у Украины было в 2014 году, маловероятно, однако возможно, удастся вернуть назад часть оккупированных россиянами территорий.

"Возвращение Украины к границам 2014 маловероятно, но что-то из территорий вернется", — заверил он.

К тому же Трамп заявил, что он не против исключения вопроса о членстве Украины в НАТО из повестки дня. Он подтвердил слова министра обороны США Пига Хегсета, который назвал вступление Украины в Альянс маловероятным и непрактичным.

"Меня это устраивает. Я не думаю, что это практически", – подтвердил американский президент.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.

Отметим, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом Доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины хочет мира.