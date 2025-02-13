Дошло до рукоприкладства. В Верховной Раде пролилась кровь (фото, видео)

Стало известно, между кем произошла стычка

В четверг, 13 февраля, в Верховной Раде произошла толкотня после блокировки трибуны депутатами с плакатами "Украина — не россия". Некоторые нардепы даже подрались в кровь.

Доподлинно неизвестно, кто из нардепов ранился. Подходящие кадры публикуют кадры в сети.

Драка якобы устроили нардеп от "Евросолидарности" Михаил Бондарь и Юрий Камельчук.

Что предшествовало

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что во время заседания Совета нацбезопасности и обороны будут согласованы новые санкции.

При этом уже сегодня, 12 февраля, после заседания СНБО Зеленский подчеркнул, что "каждый, кто уничтожал национальную безопасность и помогал России, будет отвечать". В частности, речь идет о блокировании миллиардов, заработанных "продажей Украины".

В тот же день стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против народного депутата и 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Сам Петр Порошенко не оставил ситуацию без внимания. Он опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором назвал действия СНБО "неконституционным и политическим мотивированным".

"У этого преступления есть много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет Министров, нагнувший на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский", — заявил Порошенко.

Уже 13 февраля заседание Верховной Рады Украины досрочно закрыли. Причиной послужили толкотня и блокирование трибуна нардепами с плакатом "Украина — не Россия" в поддержку лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Ранее "Телеграф" писал, что СНБО ввел санкции против Медведчука, Коломойского и не только.