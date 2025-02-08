Под санкции США попал прокурор МУС, выдавший ордер на арест Путина

Главный прокурор МУС под санкциями США: что послужило причиной?

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан оказался под санкциями США. Он стал первым лицом, против которого президент Дональд Трамп применил экономические ограничения.

Как сообщает Reuters, соответствующее решение было принято в рамках санкционного указа, подписанного Трампом. Согласно ему, американские активы Карима Хана будут заморожены, а ему и его семье запрещен въезд в США.

Почему Карим Хан попал под санкции?

Карим Хан – это главный прокурор МУС, ведущий расследование военных преступлений. Именно он в марте 2022 года инициировал рассмотрение дела по военным преступлениям России в Украине. В результате в марте 2023 года был выдан ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.

Кроме этого, в мае 2024 года Карим Хан обратился в суд с запросом на ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

Реакция США и дальнейшие действия

Санкции были введены в соответствии с новым указом Трампа, хотя сам документ пока не опубликован. Министр финансов Скотт Бессент в сотрудничестве с госсекретарем Марко Рубио должен в течение 60 дней подготовить список лиц, которые могут попасть под санкции.

Решение США об ограничениях для главного прокурора МУС вызвало бурную международную реакцию, ведь этот институт занимается расследованием самых тяжких преступлений – военных преступлений и преступлений против человечности.

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