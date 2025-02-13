Всегда ее скрывал, а сейчас им не дают видеться: что известно о жене бизнесмена Коломойского

С будущей женой Коломойский познакомился, когда ему было 13 лет

Один из самых скандальных бизнесменов Украины Игорь Коломойский очень изменился за время пребывания в СИЗО. Однако неизменным остается то, что он не делится подробностями личной жизни. Хотя достаточно много информации о его детях, кто жена эксполитика, — неизвестно.

Ее личная жизнь остается без внимания общественности. "Телеграф" по случаю Дня рождения Игоря Коломойского решил выяснить, кто его жена и что известно о ней.

Что известно о жене Игоря Коломойского

По данным РБК-Украина, избранницу бизнесмена зовут Ирина, а ее девичью фамилию — Чигрина. Она имеет педагогическое образование и в свое время работала учительницей. Экс-олигарх всегда появлялся на светских мероприятиях без нее, сохраняя ее личную жизнь в тени.

В открытых источниках почти нет фотографий, а точный возраст Ирины остается неизвестным. Есть только информация, что она младше мужа на полтора года. То есть сейчас ей около 60 лет.

В сентябре 2023 года, когда Игорь Коломойский был арестован, ему незаконно отказали о встрече с женой. Адвокат бизнесмена Александр Лысак тогда заявил, что это грубое нарушение гарантированных Конституцией и другим законодательством Украины прав и свобод человека и гражданина. Возможно, сейчас она приходит к мужу в СИЗО, но об этом нет никакой информации.

С будущей супругой Игорь Коломойский познакомился в пионерском лагере. Ему тогда было тринадцать лет. Поженились они, учась на третьем курсе университета – примерно в 80-х годах. Уже через год после свадьбы у пары родился первенец — дочь Анжелика.

Ирина – крайнее дело. Фото: gorod.dp.ua

Есть информация, что несколько лет Игорь Коломойский вместе с женой и детьми жили в Крыму. Туда они переехали в 1999 году, после рождения сына Григория. Однако сыну не подошел климат и они перебрались на берег Женевского озера в Швейцарии.

Как выглядит жена Коломойского

Поскольку Ирина Чигрина избегает публичности, у сети почти нет ее фотографий. Известен только один черно-белый снимок молодой женщины, которую предполагают женой Игоря Коломойского, но достоверность этого фото не подтверждена. Этот снимок представила Людмила Пашаева – якобы бывшая вожатая олигарха и Ирины в пионерском лагере.

Ирина – крайнее дело. Фото: gorod.dp.ua

Также в 2021 году в сети появился снимок Игоря Коломойского с его женой. Однако информация о том, что это Ирина Чигрина, не подтверждена.

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