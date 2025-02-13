Завжди її приховував, а зараз їм не дають бачитись: що відомо про дружину бізнесмена Коломойського

Із майбутньою дружиною Коломойський познайомився, коли йому було 13 років

Один із найскандальніших бізнесменів України Ігор Коломойський дуже змінився за час перебування в СІЗО. Проте, незмінним залишається те, що він не ділиться подробицями особистого життя. Хоч є досить багато інформації про його дітей, хто дружина експолітика, — невідомо.

Її особисте життя залишається поза увагою громадськості. "Телеграф" з нагоди Дня народження Ігоря Коломойського вирішив з’ясувати, хто його дружина і що відомо про неї.

Що відомо про дружину Ігоря Коломойського

За даними РБК-Україна, обраницю бізнесмена звати Ірина, а її дівоче прізвище — Чигрина. Вона має педагогічну освіту і свого часу працювала вчителькою. Ексолігарх завжди з’являвся на світських заходах без неї, зберігаючи її особисте життя в тіні.

У відкритих джерелах майже немає її фотографій, а точний вік Ірини залишається невідомим. Є лише інформація, що вона молодша за чоловіка на півтора року. Тобто зараз їй близько 60 років.

У вересні 2023 року, коли Ігоря Коломойського заарештували, йому незаконно відмовили про зустріч із дружиною. Адвокат бізнесмена Олександр Лисак тоді заявив, що це є грубим порушенням гарантованих Конституцією та іншим законодавством України прав і свобод людини та громадянина. Можливо, зараз вона приходить до чоловіка у СІЗО, але про це немає жодної інформації.

Із майбутньою дружиною Ігор Коломойський познайомився у піонерському таборі. Йому тоді було 13 років. Одружилися вони, навчаючись на третьому курсі університету — приблизно у 80-х роках. Вже за рік після весілля у пари народився первісток — донька Анжеліка.

Ірина - крайня справа. Фото: gorod.dp.ua

Є інформація, що упродовж кількох років Ігор Коломойський разом із дружиною та дітьми мешкали у Криму. Туди вони начебто переїхали у 1999 році, після народження сина Григорія. Проте, сину не підійшов клімат і вони перебралися на берег Женевського озера у Швейцарії.

Як виглядає дружина Коломойського

Оскільки Ірина Чигрина уникає публічності, у мережі майже немає її фотографій. Відомий лише один чорно-білий знімок молодої жінки, яку припускають дружиною Ігоря Коломойського, але достовірність цього фото не підтверджена. Цей знімок представила Людмила Пашаєва – нібито колишня вожата олігарха та Ірини в піонерському таборі.

Ірина - крайня справа. Фото: gorod.dp.ua

Також у 2021 році у мережі з’явився знімок Ігоря Коломойського із начебто його дружиною. Проте, інформація про те, що це саме Ірина Чигрина, не підтверджена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Миколи Вересня. Вони у шлюбі 44 роки, але його обраниця завжди була у тіні зіркового чоловіка.