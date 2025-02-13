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Завжди її приховував, а зараз їм не дають бачитись: що відомо про дружину бізнесмена Коломойського

Автор
Наталія Дума
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Автор
Про дружину Ігоря Коломойського відомо мало
Про дружину Ігоря Коломойського відомо мало. Фото Колаж Телеграфу

Із майбутньою дружиною Коломойський познайомився, коли йому було 13 років

Один із найскандальніших бізнесменів України Ігор Коломойський дуже змінився за час перебування в СІЗО. Проте, незмінним залишається те, що він не ділиться подробицями особистого життя. Хоч є досить багато інформації про його дітей, хто дружина експолітика, — невідомо.

Її особисте життя залишається поза увагою громадськості. "Телеграф" з нагоди Дня народження Ігоря Коломойського вирішив з’ясувати, хто його дружина і що відомо про неї.

Що відомо про дружину Ігоря Коломойського

За даними РБК-Україна, обраницю бізнесмена звати Ірина, а її дівоче прізвище — Чигрина. Вона має педагогічну освіту і свого часу працювала вчителькою. Ексолігарх завжди з’являвся на світських заходах без неї, зберігаючи її особисте життя в тіні.

Ігор Коломойський

У відкритих джерелах майже немає її фотографій, а точний вік Ірини залишається невідомим. Є лише інформація, що вона молодша за чоловіка на півтора року. Тобто зараз їй близько 60 років.

У вересні 2023 року, коли Ігоря Коломойського заарештували, йому незаконно відмовили про зустріч із дружиною. Адвокат бізнесмена Олександр Лисак тоді заявив, що це є грубим порушенням гарантованих Конституцією та іншим законодавством України прав і свобод людини та громадянина. Можливо, зараз вона приходить до чоловіка у СІЗО, але про це немає жодної інформації.

Ігор Коломойський

Із майбутньою дружиною Ігор Коломойський познайомився у піонерському таборі. Йому тоді було 13 років. Одружилися вони, навчаючись на третьому курсі університету — приблизно у 80-х роках. Вже за рік після весілля у пари народився первісток — донька Анжеліка.

Дружина Коломойського
Ірина - крайня справа. Фото: gorod.dp.ua

Є інформація, що упродовж кількох років Ігор Коломойський разом із дружиною та дітьми мешкали у Криму. Туди вони начебто переїхали у 1999 році, після народження сина Григорія. Проте, сину не підійшов клімат і вони перебралися на берег Женевського озера у Швейцарії.

Як виглядає дружина Коломойського

Оскільки Ірина Чигрина уникає публічності, у мережі майже немає її фотографій. Відомий лише один чорно-білий знімок молодої жінки, яку припускають дружиною Ігоря Коломойського, але достовірність цього фото не підтверджена. Цей знімок представила Людмила Пашаєва – нібито колишня вожата олігарха та Ірини в піонерському таборі.

Дружина Коломойського
Ірина - крайня справа. Фото: gorod.dp.ua
Дружина Коломойського Ірина Чигрина
Фото: страна.ua

Також у 2021 році у мережі з’явився знімок Ігоря Коломойського із начебто його дружиною. Проте, інформація про те, що це саме Ірина Чигрина, не підтверджена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Миколи Вересня. Вони у шлюбі 44 роки, але його обраниця завжди була у тіні зіркового чоловіка.

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#Олігарх #Дружина #Ігор Коломойський