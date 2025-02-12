Позитивно высказывалась о Путине: что известно о Габбард, ставшей директором Нацразведки США

Сенат США проголосовал за назначение Тулси Габбарда на должность директора Национальной разведки. Она станет главой разведывательного сообщества страны и будет отвечать за координацию работы 18 агентств, поставляющих информацию для принятия решений в сфере национальной безопасности. Она также будет работать над ежедневным разведывательным брифингом для президента.

Об этом сообщили в пресс-службе Сената. Известно, что голосование завершилось с результатом 52 голоса "за" и 48 "против". Единственным республиканцем, выступившим против ее кандидатуры, стал сенатор Митч Макконнелл из Кентукки.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что все демократы голосовали против назначения Габбард, поскольку они "не могут доверять наиболее засекреченные данные человеку, который повторяет российскую пропаганду и склонен к теориям заговора".

Кто такая Тулси Габбард

Тулси Габбард – ветеран войны в Ираке, бывшая конгрессвумен от Гавайев и экс-замглавы Демократического национального комитета. Она была членом Демократической партии до 2022 года, но вышла из нее, обвинив в "элитарности" и "разжигании войн". После этого активно сотрудничала с республиканцами и работала политическим комментатором на телеканале Fox News.

Во время президентских выборов 2024 Габбард поддержала Дональда Трампа и выступала против военной помощи Украине, утверждая, что это приведет только к эскалации конфликта.

Габбард неоднократно высказывалась против поддержки Украины в войне с Россией. Она утверждала, что Украина "не демократия" и критиковала администрацию Джо Байдена за оказание военной помощи Киеву. В 2022 году Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины включил ее в список лиц, распространяющих российскую дезинформацию.

Еще в 2018 году, будучи конгрессвумен, Габбард вместе с группой коллег обвинила Украину и Польшу в антисемитизме, отрицании Холокоста и прославлении нацизма. Это утверждение вызвало критику со стороны Ассоциации еврейских общин и общественных организаций Украины, которые назвали её "играющею на руку российской пропаганде".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским — до этого он провел аналогичный разговор с президентом России Владимиром Путиным.