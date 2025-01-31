Россиянам приготовиться. В Силах обороны рассказали об уникальной разработке (фото)

Ця зброя може долати відстань до 2 тисяч км

Украина использует уникальную разработку для ударов по территории РФ. Речь идет о дронах с ФАБ-250, один из которых атаковал Рязанскую область.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем (ССС). Отмечается, что беспилотник, который нес бомбу, упал, но на ее корпусе была интересная надпись.

"Командование ССС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения. Это уникальная разработка, изменяющая правила игры на поле боя", — говорится в сообщении.

Несмотря на постоянные заявления российской пропаганды, что ПВО "успешно сбивает" все воздушные цели, взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом.

"Операторы 14-го Отдельного Полка БпАК СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. Таких миссий уже десятки, и дальше будет больше", — добавляют в Силах беспилотных систем.

Напомним, что недавно в сети показали фото беспилотника с ФАБ-250. На самой бомбе была надпись "За Николаев", а на корпусе БПЛА — фото аватарки Telegram-канала представителя Сил обороны "Николаевский Ванек".

Эта 250 килограммовая бомба общего назначения с обломочно-фугасной боевой частью. Она предназначена для разрушения подземных коммуникаций и полевых оборонительных построек с железобетонными перекрытиями толщиной до 1 м.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ получили новые мощные дроны-разведчики, не требующие никаких систем запуска.