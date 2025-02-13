В команде Трампа по Украине замена? Почему имени Келлога нет в списке переговорщиков

Стив Виткофф лично общался с российским президентом

Застройщик Стив Виткофф организовал освобождение американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы и открыл дверь для переговоров по Украине.

Похоже, приятель Трампа по гольфу, триумфально вытеснил Кита Келлога из украинского трека. Об этом пишет The Times.

Ключевой фигурой, участвовавшей в обеспечении обмена заключенными и подготовке почвы для телефонного разговора Трампа и Путина, был не специальный представитель Трампа на Украине и в России, отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, а застройщик Стив Виткофф, говорится в публикации.

Между Виткоффом и самим Путиным велись напряженные переговоры, в которых использовались неофициальные каналы, проходившие через Катар и королевскую семью Саудовской Аравии.

"Виткофф, чья официальная роль — специальный посланник на Ближнем Востоке, был признан посредником в историческом соглашении о прекращении огня в прошлом месяце, чтобы положить конец 15-месячному конфликту между Израилем и ХАМАС", – пишет издание.

Вероятно, впечатленный, Трамп поручил Виткоффу переговоры с Москвой. Однако это указывает на уменьшающуюся роль Кита Келлога. Отмечается, что имя последнего отсутствует в команде, возглавляющей переговоры по прекращению войны в Украине. Список Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

В команду вошли: госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

"Очевидное отстранение спецпредставителя Трампа от участия в переговорах по вопросам Украины и России заставило многих задуматься, намеренно ли его отстраняют от дел или же Трамп просто выставляет на поле своих лучших игроков", – говорится в материале.

Отмечается, что по слухам, Трамп ненавидит медленный, дипломатический подход, который предпочитают такие авторитетные фигуры, как Келлог. "Президент мыслит нестандартно, а Келлог — нет", — сказал The Times бывший американский чиновник, работавший в первой администрации Трампа. Одно из любимых изречений главы Белого дома: "Америка так делала — это не сработало".

"Дело Фогеля выпало из списка приоритетов США до прихода Трампа к власти. Только когда Виткоффу, который выступил посредником в прекращении огня в секторе Газа и ранее служил посредником между Киевом и Москвой для обеспечения возвращения детей, незаконно депортированных Россией с оккупированных украинских территорий, поручили позвонить контактам в Катаре, дело начало быстро продвигаться", – пишет журналист.

Кроме того, издание обращает внимание, что теперь Ближний Восток, а не Мюнхен, где в пятницу Келлог встречается с европейскими лидерами на конференции по безопасности, будет играть большую роль в любой возможной сделке, которая положит конец конфликту.

"Инсайдеры также указали на политический документ, соавтором которого был Келлог в апреле прошлого года, в котором, по-видимому, признавалось, что прекращение войны маловероятно, пока Путин все еще находится в Кремле", – говорится в публикации.

На вопрос, поддерживает ли он позицию Келлога в позиционном документе, Трамп сказал NBC News: "Я единственный, кто может остановить войну". Президент, возможно, расценил предыдущую позицию своего спецпредставителя как осложнение своих переговоров с российским лидером.

"Возможно, дело просто в том, что Трамп, человек преданный своему делу, доверяет самые деликатные задачи тем, кого знает лучше всего. Говорят, что президент доверяет 67-летнему Виткоффу, старому приятелю по гольфу, дружба с которым длится уже несколько десятилетий на личном уровне, и говорил близким ему людям, что его коллега-застройщик обладает необходимыми навыками ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне на Украине", – пишет автор.

Освобождение Фогеля подчеркнуло необычный стиль ведения переговоров администрации Трампа, которая избегает официальных каналов и вместо этого придерживается делового подхода.

По словам Виткоффа, в сделке ему помогала "чертовски крутая" команда, в которую входили, помимо прочего, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, советник по национальной безопасности Майк Уолц и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, отмечает издание.

Виткофф рассказал, что находился в России всего "семь или восемь часов", в течение которых он встречался с Путиным. При предыдущих администрациях такая встреча была бы немыслима.

Напомним, основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника могут обменять на американского гражданина Марка Фогеля. По имеющейся информации, россиянину грозило 20 лет заключения за отмывание денег через биржу.