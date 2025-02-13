"Украина должна вести переговоры": Зеленский назвал необходимые гарантии для этого

Зеленский рассказал, как должны идти переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о мире с Россией должны идти с позиции силы.

Об этом он написал в Telegram. Он завил, что провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политики обсудили условия, необходимые для установления мира.

По словам Зеленского, он и Туск согласились с тем, что никакие переговоры с Владимиром Путиным не могут происходить без объединенной позиции США, Европы и Украины.

Также Зеленский отметил: у Украины должны должны быть сильные и надежные гарантии безопасности, а членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным для партнеров Украины. Не менее важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"Проинформировал Премьер-министра о своем разговоре с Президентом Трампом, и мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов всей Европы", — заявил Зеленский. Он добавил, что словам Путина о якобы "готовности" завершить войну верить нельзя.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет принимать никакие двусторонние мирные переговоры без ее участия. Также украинский лидер отметил, что ему был неприятен звонок Дональда Трампа Владимиру Путину.