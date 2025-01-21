Оригинальная версия была гораздо драматичнее: что скрывает украинское танго "Гуцулка Ксеня"

Эта драматическая история любви покорила сердца украинцев

"Гуцулка Ксеня" – одна из самых известных украинских песен, которая уже более 80 лет очаровывает слушателей своей мелодичностью и драматической историей любви. Это танго, родившееся в Карпатах, стало настоящим символом украинской культуры, рассказывая историю страстного чувства, измены и невыразимой боли.

Созданная в конце 1930-х годов, песня имеет несколько версий авторства, пережила многочисленные вариации текста и стала настоящим символом украинской культуры.

Тайна авторства

История создания "Гуцулки Ксени" окутана легендами и спорами. Самая распространенная версия, по которой автором песни стал композитор Ярослав Барнич. По свидетельству его племянницы Елены Вергановской, вдохновением для создания песни в 1938 году стала ученица композитора – Ксения Клиновская.

Однако существует и другая версия, согласно которой настоящим автором есть Роман Савицкий – сельский учитель из Семигинова. По преданию, он написал песню во время отдыха в живописном селе Шешоры, где местная молодежь избрала его племянницу Ксению королевой вечера.

Драматическая история любви

Оригинальный текст песни повествует глубоко драматическую историю. Молодой гуцул влюбляется в красавицу Ксению, но со временем его сердце начинает биться для другой. В последнюю летнюю ночь он признается Ксении, что их любовь угасла. В первой версии песни девушка не выдерживает этого предательства и кончает жизнь самоубийством.

В оригинальной версии были строчки:

"Черемоша били хвилі

Бігла Ксеня у безсиллі

На стрімкому впала шпилі

Сумно вітер завивав

Череду лишав щоночі

Та шукав сліди дівочі

Як знайшов закриті очі

Їх востаннє цілував

Важко спершись на соснині

З болем серця грав дівчині,

Щоб і гори чули сині

Як гуцулку він кохав"

С течением времени "Гуцулка Ксеня" претерпела значительные трансформации. Современные версии песни в основном обходят стороной трагический финал, сосредотачиваясь на романтической части и неповторимой мелодии, покорившей сердца миллионов.

Культурное наследие

Сегодня "Гуцулка Ксеня" – это не просто песня, а настоящий культурный феномен. Ее исполняли многочисленные украинские артисты, среди которых группа "Рандеву" и квартет "Явир", каждый добавлял собственное видение и интерпретацию. Песня продолжает вдохновлять современных музыкантов на создание новых аранжировок и версий.

Это танго остается одним из самых ярких примеров того, как народное творчество может передавать самые глубокие человеческие эмоции и сохранять культурную память поколений."Гуцулка Ксеня" – это не только рассказ о любви и предательстве, но и отражение богатого духовного наследия украинского народа.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских корнях мирового джазового стандарта. Народная песня превратилась в музыкальную легенду, имеющую немало версий исполнения на разных языках мира.