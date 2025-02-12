Звонок Трампа Зеленскому и Путину: сеть разрывают яркие мемы

"Телеграф" собрал самые яркие фотожабы и мемы

В среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Это не оставило без внимания пользователей интернета и соцсети буквально "взорвались" мемами и фотожабами.

"Телеграф" собрал подборку самых интересных картинок и высказываний по итогам звонков Трампа лидерам Украины и России.

На картинках ниже украинцы начали шутить над Илоном Маском, который всюду сопровождает Дональда Трампа, и Андреем Ермаком, которого называют "правой рукой" Владимира Зеленского.

Также разговор Трампа с Зеленским и Путиным рассмешил пользователей соцсетей, которые метко подметили тот факт, что все они разговаривают на разных языках и совершенно не понимают друг друга:

Еще один мем был посвящен теме задержания предателя Козюры лично главой СБУ Василием Малюком. На картинке изображено то, как украинские пользователи соцсетей отреагировали на звонок Трампа Путину:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Козюра с Малюком стали героями мемов. Причиной послужило то, что Служба безопасности Украины разоблачила руководителя Штаба Антитеррористического центра ВБ, а задерживал предателя лично глава СБУ Василий Малюк.