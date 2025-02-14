Вы бы никогда не догадались: откуда происходит слово "паляниця"

"Паляниця" возникло от слова, о котором бы вы не могли подумать

Из-за полномасштабного вторжения россиян все больше украинцев переходят на родной язык. Таким образом, граждане окончательно обрывают связь со всем, что имеет отношение к террористическому государству. Проверкой является ли украинцем человек стало слово "паляниця". По этому поводу все соцсети были переполнены забавными мемами. А недавно мы рассказывали, чем заменить выражение "не делай из себя героя".

Известный украинский языковед Александр Авраменко поделился, откуда возникло популярное во время войны слово "паляниця". Оно означает круглый хлеб, обычно из пшеничной муки, имеющей горизонтальный надрез.

Выяснилось, что "паляниця" образовалось от слова "палити". Дело в том, что при выпекании хлеба на нем появляется сухая корочка, которая периодически пригорает.

Также языковед подчеркнул, что слово "паляниця" стало проверкой "свой-чужой", потому что россиянам сложно сказать это слово. А все потому, что в русском языке нет мягкого звука "ц". В то же время им не получится правильно произнести другие слова с этим звуком, в частности "криниця" и "Укрзалізниця".

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