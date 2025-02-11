Забудьте о "кошечках" и не позорьтесь на День cвятого Валентина: как красиво называть любимых на украинском
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До сих пор украинцы часто в своих обращениях к любимым используют суржик
Ко Дню святого Валентина многие украинцы спешат порадовать своих вторых половинок оригинальными подарками. Но самое важное — это теплые слова. А сделать это красиво поможет родной язык.
"Телеграф", ссылаясь на популяризатора украинского языка Андрея Шимановского, рассказывает о том, как красиво на украинском называть своих любимых без суржика. До сих пор украинцы часто в своих обращениях к любимым используют суржик и кальку из русского. При этом украинский язык славится своей мелодичностью по всему миру.
"Время, когда мы говорили "зая, дорогуша, птєнчік" давно в прошлом. Лучше будет "киця" чем "кошечка". Или "серденько, либідонько, крихітко", — говорит Андрей Шимановский.
Как еще можно назвать любимого человека на украинском:
- Сонечко;
- цьомчику;
- солоденька;
- ясочко;
- золотце;
- голубонько;
- лисенятко;
- кралечко;
- ластівко;
- цукерочка;
- рибонько;
- пташечко;
- квіточко.
Напомним, ранее мы писали о том, что означает слово "хідник" на украинском.