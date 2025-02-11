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Забудьте о "кошечках" и не позорьтесь на День cвятого Валентина: как красиво называть любимых на украинском

Автор
Денис Подставной
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Автор
Как правильно называть любимого человека на украинском
Как правильно называть любимого человека на украинском

До сих пор украинцы часто в своих обращениях к любимым используют суржик

Ко Дню святого Валентина многие украинцы спешат порадовать своих вторых половинок оригинальными подарками. Но самое важное — это теплые слова. А сделать это красиво поможет родной язык.

"Телеграф", ссылаясь на популяризатора украинского языка Андрея Шимановского, рассказывает о том, как красиво на украинском называть своих любимых без суржика. До сих пор украинцы часто в своих обращениях к любимым используют суржик и кальку из русского. При этом украинский язык славится своей мелодичностью по всему миру.

"Время, когда мы говорили "зая, дорогуша, птєнчік" давно в прошлом. Лучше будет "киця" чем "кошечка". Или "серденько, либідонько, крихітко", — говорит Андрей Шимановский.

Как еще можно назвать любимого человека на украинском:

  • Сонечко;
  • цьомчику;
  • солоденька;
  • ясочко;
  • золотце;
  • голубонько;
  • лисенятко;
  • кралечко;
  • ластівко;
  • цукерочка;
  • рибонько;
  • пташечко;
  • квіточко.

Напомним, ранее мы писали о том, что означает слово "хідник" на украинском.