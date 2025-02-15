Дороже мандаринов. Во Львове популярный овощ продают по космической цене (видео)

В сети уже отреагировали на такие цены

Во Львове цены на помидоры уже стали выше, чем на цитрусовые. Купить один мандарин можно практически в два раза дешевле, чем один томат.

Местный житель снял соответствующее видео в одном из супермаркетов города. Он показал, сколько зимой стоят мандарины и помидоры.

Так, взвесив на весах один мандарин, его стоимость вышла — 16,83 грн. При этом один килограмм будет стоить 179 гривен. А тем временем один помидор затянул на 30,08 грн. Килограмм этого овоща стоит 169 гривен.

Стоит отметить, что помидор, который взвесил автор ролика — это розовый помидор. Этот сорт овоща, как правило, всегда дороже. Это связано с тем, что у него более нежная мякоть. В то же время, у розовых помидоров есть большой недостаток — они хуже хранятся. Этот фактор также сказывается на цене овоща.

В комментариях под роликом тем временем пишут, что цены на помидоры и мандарины слишком высокие. Один из пользователей сети написал, что обращал внимание на стоимость этих продуктов в супермаркетах своего города и мандарины выходят на 70-90 гривен за кг, а помидоры примерно на 80 грн. При этом дороже выходят черри — 130-160 грн/кг.

При этом есть часть людей в комментариях отметила, что мандарины в магазинах можно найти по цене как в 80 грн, так и в 200. Все зависит от сорта и места, где продают этот товар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в супермаркете в Николаеве мышь напугала посетителей, но рассмешила сеть.