Женитьба и развод во время войны: нужны ли документы с ТЦК
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О некоторых изменениях в жизни нужно сообщать военкомат
При подаче заявления в ЗАГС для регистрации брака необходимо указать информацию о воинском учете. В частности, речь идет о месте учета, воинском звании, а также серии и номере военного билета или приписного удостоверения, если лицо является призывником.
В то же время, как пояснила адвокат Лариса Величко, отсутствие военного билета не является основанием для отказа в регистрации брака. Пишут факты ICTV.
Аналогично, при разводе справка с ТЦК и СП не требуется. Семейное законодательство не предусматривает обязательное предоставление таких документов в случае подачи иска о расторжении брака.
"Отсутствие военного билета не является основанием для отказа в регистрации брака или его расторжении", — отметила юрист.
Однако важно помнить, что после смены семейного положения мужчина, являющийся призывником или военнообязанным, обязан сообщить об этом территориальный центр комплектования. По закону это нужно сделать в течение семи дней.
Органы ЗАГСа передают информацию о браке или разводе в ТЦК. Но ответственность за обновление своих данных остается за военнообязанным лицом. Невыполнение этой обязанности может рассматриваться как нарушение правил воинского учета.
Напоминаем, что в течение семи дней призывники, военнообязанные и резервисты должны предоставлять ТЦК информацию:
- семейного положения;
- адреса проживания (нахождение)
- номеров телефона;
- адреса электронной почты (при ее наличии),
- получение образования;
- получение новой должности.
За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Однако наложение штрафа зависит от наличия или отсутствия соответствующей информации в государственных реестрах.
Ранее "Телеграф" писал, нужен ли мужчине военный билет для регистрации авто. Это касается и обмена водительского удостоверения.