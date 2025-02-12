Женитьба и развод во время войны: нужны ли документы с ТЦК

О некоторых изменениях в жизни нужно сообщать военкомат

При подаче заявления в ЗАГС для регистрации брака необходимо указать информацию о воинском учете. В частности, речь идет о месте учета, воинском звании, а также серии и номере военного билета или приписного удостоверения, если лицо является призывником.

В то же время, как пояснила адвокат Лариса Величко, отсутствие военного билета не является основанием для отказа в регистрации брака . Пишут факты ICTV.

Аналогично, при разводе справка с ТЦК и СП не требуется. Семейное законодательство не предусматривает обязательное предоставление таких документов в случае подачи иска о расторжении брака.

"Отсутствие военного билета не является основанием для отказа в регистрации брака или его расторжении", — отметила юрист.

Однако важно помнить, что после смены семейного положения мужчина, являющийся призывником или военнообязанным, обязан сообщить об этом территориальный центр комплектования. По закону это нужно сделать в течение семи дней.

Органы ЗАГСа передают информацию о браке или разводе в ТЦК. Но ответственность за обновление своих данных остается за военнообязанным лицом. Невыполнение этой обязанности может рассматриваться как нарушение правил воинского учета.

Напоминаем, что в течение семи дней призывники, военнообязанные и резервисты должны предоставлять ТЦК информацию:

семейного положения;

адреса проживания (нахождение)

номеров телефона;

адреса электронной почты (при ее наличии),

получение образования;

получение новой должности.

За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Однако наложение штрафа зависит от наличия или отсутствия соответствующей информации в государственных реестрах.

Ранее "Телеграф" писал, нужен ли мужчине военный билет для регистрации авто. Это касается и обмена водительского удостоверения.