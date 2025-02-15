Курорт за 1,45 млрд долларов у границы с ЕС: в Карпатах строят туристический магнит

В планах компании создание одного из крупнейших рекреационно-инфраструктурных объектов Украины

OKKO Group официально приступила к строительству первого гостиничного комплекса в пределах горнолыжного курорта GORO Mountain Resort. Сообщается, что он возводится во Львовских Карпатах, возле села Волосянка.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Проект площадью 48 000 кв. м будет включать три дизайнерских гостиницы на 415 номеров, а также 11 000 кв. м коммерческой и развлекательной инфраструктуры.

Это один из пяти гостиничных комплексов первой очереди, которая в общей сложности объединит 9 гостиниц свыше 1100 номеров с развитой рекреационной инфраструктурой: спа-зонами, бассейнами, ресторанами, детскими и бизнес-пространствами.

За реализацию гостиничной недвижимости отвечает GORO Development, инвестиционно-девелоперская компания в составе OKKO Group. Она занимается архитектурной концепцией, строительством, рекреационным наполнением и привлечением инвестиций. В планах компании – в течение 15 лет построить 25 гостиниц на 5150 номеров. Первую очередь курорта должны завершить в 2028-2029 годах.

Стоимость строительства курорта сейчас оценивается по меньшей мере в 1,45 миллиарда долларов. Именно такая сумма была озвучена в OKKO Group. Треть суммы компания планирует обеспечить счетом собственных средств и кредитов, остальную часть собираются получить от инвесторов.

"Строительство первого гостиничного комплекса — это стратегический этап в реализации концепции всесезонного курорта международного уровня. Сочетание горной, лыжной, гостиничной и развлекательной инфраструктуры будет способствовать увеличению продолжительности пребывания туристов, что будет иметь положительный экономический эффект для всего региона", — отметил Василий Даниляк, СЕО OKKO Group и соучредитель GORO Mountain Resort.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Буковеле открыли аквапарк "Мавка", уже получивший звание одного из крупнейших аквапарков Украины.