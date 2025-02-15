Курорт за 1,45 млрд доларів біля кордону з ЄС: у Карпатах будують туристичний магніт

У планах компанії створення одного з найбільших рекреаційно-інфраструктурних об'єктів України

OKKO Group офіційно розпочала будівництво першого готельного комплексу у межах гірськолижного курорту GORO Mountain Resort. Повідомляється, що зводиться він у Львівських Карпатах, біля села Волосянка.

Про це повідомили в пресслужбі компанії. Проєкт площею 48 000 кв. м включатиме три дизайнерські готелі на 415 номерів, а також 11 000 кв. м комерційної та розважальної інфраструктури.

Це один із п’яти готельних комплексів першої черги, яка загалом об’єднає 9 готелів на понад 1100 номерів із розвиненою рекреаційною інфраструктурою: спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами.

За реалізацію готельної нерухомості відповідає GORO Development, інвестиційно-девелоперська компанія у складі OKKO Group. Вона займається архітектурною концепцією, будівництвом, рекреаційним наповненням і залученням інвестицій. У планах компанії — протягом 15 років звести 25 готелів на 5150 номерів. Першу чергу курорту мають завершити у 2028–2029 роках.

Вартість будівництва курорту наразі оцінюють в щонайменше 1,45 мільярда доларів. Саме таку суму озвучили в OKKO Group. Третину суми компанія планує забезпечити рахунком власних коштів та кредитів, іншу частину збираються отримати від інвесторів.

"Будівництво першого готельного комплексу — це стратегічний етап у реалізації концепції всесезонного курорту міжнародного рівня. Поєднання гірської, лижної, готельної та розважальної інфраструктури сприятиме збільшенню тривалості перебування туристів, що матиме позитивний економічний ефект для всього регіону. GORO стане одним із найбільших рекреаційно-інфраструктурних об'єктів України, що посилить позиції держави на європейській туристичній арені", — зазначив Василь Даниляк, СЕО OKKO Group та співзасновник GORO Mountain Resort.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Буковелі відкрили аквапарк "Мавка", що вже отримав звання одного з найбільших аквапарків України.