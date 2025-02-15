Украину пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию? Что об этом говорит Зеленский

Встреча планируется в Эр-Рияде

Вопрос переговоров США и России по окончании войны в Украине волнует многих, однако сейчас рано говорить о том, кто будет в переговорной группе. Даже несмотря на приглашение нашего государства на встречу в Саудовской Аравии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с корреспондентами в рамках трехдневной Мюнхенской конференции по безопасности.

"Что-то пишут медиа, я только недавно это увидел, но официальной информации не было. Поэтому говорить, кто будет в переговорной группе от Украины — еще рано", — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что сейчас, по его мнению, Киев начал гораздо больше и лучше сотрудничать с администрацией президента США Джо Байдена, а "это важно" для Украины.

По данным Bloomberg, Украина уже получила приглашение на встречу советников президентов США и России. Ее будет координировать советник по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан.

"Власти Саудовской Аравии пригласили представителей США, России и Украины на встречу в Эр-Рияде. Советник Саудовской Аравии по национальной безопасности Мусаед Аль-Айбан созовет переговоры, но есть вероятность, что планы могут быть сорваны изменениями в последнюю минуту", — говорится в материале.

Отмечается, что от США примет участие Майкл Уотц и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, ответственный за переговоры с РФ. К тому же появилась информация, что Россию может представлять генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Трампа требуют прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина, главы РФ.