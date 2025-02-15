Лед тает: между Вашингтоном и Москвой состоялся еще один разговор

У Лаврова сообщили о разговоре с Вашингтоном и вспомнили об Обаме

Россия и США договариваются о снятии обоюдных преград для работы дипломатических представительств. Также была начата подготовка новых встреч, одна из которых вскоре может пройти в Саудовской Аравии.

Об этом говорится в заявлении российского МИД. Отмечается, что 15 февраля главы внешнеполитических ведомств США Марко Рубио и РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор.

Сообщается, что в разговоре были затронуты темы Украины и Ближнего востока, а также "обозначен обоюдный настрой на взаимодействие".

"С.В.Лавров и М.Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что уже в ближайшее время должна состояться встреча экспертов для "согласования конкретных шагов" по возобновлению нормальной работы дипломатических представительств России и США.

В сообщении Госдепа говорится, что Рубио подтвердил приверженность президента Дональда Трампа поиску путей прекращения конфликта в Украине.

Издание Politico сообщает, что Рубио и представитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф отправились в Саудовскую Аравию, где должны провести переговоры с представителями России и Украины. Позже к ним присоединится советник Белого дома по нацбезопасности Майкл Уолтц, однако спецпредставителя по Украине и России Кита Келлога там не будет.

В то же время журналистка FOX News информирует, что на переговоры украинскую сторону не приглашали.

Как сообщалось ранее, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для прекращения огня и предстоящих переговоров необходимы четкие гарантии безопасности для Украины. Они должны включать в себя поддержку ЕС и помощь от США.