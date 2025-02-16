Тревога в Киеве, взрывы в Николаеве и не только: что известно о ночной атаке по Украине

Угроза обстрела была на протяжении всей ночи

Ночью 16 февраля российские военные совершили ракетную и дроновую атаки по Украине. В нескольких городах прогремели взрывы.

Об этом говорится в мониторинговых Telegram-каналах. Там указано, что враг начал обстрелы еще с 21:00 15 февраля.

Взрывы этой ночью раздались в трех областях. По одной из них противник ударил "Искандерами".

Взрывы в Николаеве

Этой ночью в Николаеве взрывы раздались примерно в 00:50, а затем спустя некоторое время они прогремели снова.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, по меньшей мере, один человек пострадал в результате происшествия. Также после атаки вспыхнуло несколько пожаров, были повреждены инфраструктурные и гражданские объекты.

"В Николаеве в результате атаки шахедов возник пожар, есть повреждение магазина. На данный момент известно об одном пострадавшем. Все службы работают", — сказал он.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек", в то же время сообщает, что один из ударных беспилотников упал в центре города.

"Есть пожары, повреждения различных инфраструктурных и гражданских объектов. Есть приход прямо на Центральном проспекте, на движение транспорта не должно повлиять. Вся информация уточняется, с утра будет понятно больше", – говорится в сообщении.

Взрывы в Одесской области

Россияне атаковали ракетами "Искандер-М" Белгород-Днестровский район Одесской области. Противник запусти ракеты примерно в 04:30.

Мониторинги сообщают, что были применены два баллистические ракеты для удара по области.

Официальной информации о последствиях взрывов пока нет.

Взрывы в Хмельницкой области

В 03:20 в мониторинговых каналах появилась информация о том, что в городе Староконстантинов погремели взрывы.

До этого сообщалось об угрозе ударных БПЛА.

При этом официальной информации пока нет.

Где объявляли тревогу

По состоянию на 04:37 карта воздушных тревог выглядела следующим образом.

Под угрозой оказались следующие области: Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Запорожская и Донецкая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночью 13 февраля Россия снова нанесла массированный удар по Одесщине. В результате нападения пострадала местная жительница и повреждены гражданские объекты в Измаильском и Одесском районах. В результате вражеской атаки повреждение припортовой инфраструктуры, недействующего учебного заведения.