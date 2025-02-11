Ракетная атака по Полтавщине: какая ситуация со светом и есть ли отключения

Графики почасового отключения используют для уменьшения нагрузки на сети

В ночь на 11 февраля россияне совершили ракетную атаку по Полтавской области, в связи с чем были введены аварийные отключения электроэнергии. Это коснулось всех очередей.

Об этом сообщили на странице АТ "Полтаваобленерго" в Facebook. Там указали, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго", 11 февраля в 06:07 получена команда на введение графика аварийных отключений для 1-5 очередей.

"Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

При этом, накануне вечером сообщалось, что графики почасовых отключений электроэнергии применяться во вторник не будут. Однако граждан все же просили по возможности не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

График почасового отключения используют для уменьшения нагрузки на сети, поддержания балансировки энергосистемы, пока продолжается восстановление поврежденных энергообъектов. Продолжительность отключений электричества может біть увеличена при невозможности соблюдения лимита потребления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате атаки по Полтавской области 11 февраля и нанесения ракетного удара по газовой инфраструктуре, часть жителей остались без газоснабжения.