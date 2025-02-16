Тривога у Києві, вибухи у Миколаєві і не тільки: що відомо про нічну атаку по Україні

Загроза обстрілу була протягом усієї ночі

Вночі 16 лютого російські військові здійснили ракетну та дронову атаки по Україні. У кількох містах пролунали вибухи.

Про це йдеться у моніторингових Telegram-каналах. Там зазначено, що ворог розпочав обстріл ще з 21:00 15 лютого.

Вибухи цієї ночі пролунали у трьох областях. По одній із них супротивник ударив "Іскандерами".

Вибухи у Миколаєві

Цієї ночі в Миколаєві вибухи пролунали приблизно о 00:50, а потім через деякий час вони пролунали знову.

За інформацією мера Миколаєва Олександра Сенкевича, щонайменше одна людина постраждала внаслідок події. Також після атаки спалахнуло кілька пожеж, було пошкоджено інфраструктурні та цивільні об’єкти.

"У Миколаєві в результаті атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину. На цей час відомо про одного потерпілого. Усі служби працюють", — сказав він.

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек", водночас повідомляє, що один з ударних безпілотників упав у центрі міста.

"Є пожежі, пошкодження різних інфраструктурних та цивільних об'єктів. Є приход прямо на Центральному проспекті, на рух транспорту не повинно вплинути. Вся інформація уточнюється, з ранку буде зрозуміло більше", – йдеться у повідомленні.

Вибухи на Одещині

Росіяни атакували ракетами "Іскандер-М" Білгород-Дністровський район Одеської області. Противник запусти ракети приблизно о 04:30.

Моніторинги повідомляють, що було застосовано дві балістичні ракети для удару по області.

Офіційної інформації про наслідки вибухів наразі немає.

Вибухи у Хмельницькій області

О 03:20 у моніторингових каналах з’явилася інформація про те, що у місті Старокостянтинів лунали вибухи.

До цього повідомлялося про загрозу ударних БПЛА.

При цьому офіційної інформації наразі немає.

Де оголошували на сполох

Станом на 04:37 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Під загрозою опинилися такі області: Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька та Донецька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вночі 13 лютого Росія знову завдала масованого удару по Одещині. Внаслідок нападу постраждала місцева мешканка та пошкоджено цивільні об’єкти в Ізмаїльському та Одеському районах. Внаслідок ворожої атаки пошкодження припортової інфраструктури, недіючого навчального закладу.