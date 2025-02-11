Эти мини-тигры могут стоить как квартира в Киеве: в Украине отдают редкую породу почти за бесценок (фото)

Тойгеры – это особая порода кошек, сочетающая дикость тигра с кротостью домашнего любимца.

В Украине продают редкую породу кошек, похожих на маленьких тигров. За взрослого тотгера просят 10,5 тысячи грн. При этом цена котенка может достигать 208 тысяч грн, а некоторые экземпляры продавали за в 10 раз большую цену.

В объявлении указана причина продажи — кот "вышел на пенсию" в питомнике на Одесщине. "Он очень социален, любит внимание и комфорт, идеально подходит для тех, кто ищет спокойного и верного компаньона", — пишет автор.

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Что известно о породе

Порода была выведена в США в 1980-х годах. Для создания этого уникального вида котов отбирали около сорока представителей домашних пород из разных стран. В базовое поголовье вошли бенгальские коты, беспородные короткошерстные коты с полосами и даже один кот из Индии, отличавшийся специфическими отметинами на ушах. Каждый из них обладал особой чертой, которую стремились сохранить и развить.

Несмотря на молодой возраст породы, тотгер уже получил признание Международной ассоциации кошек (TICA) – одной из самых влиятельных в мире. Однако дизайнерская порода остается редкой и количество ее представителей ограничивается несколькими сотнями.

Кот с объявления уже давно не котенок

Тойгеры имеют массивную структуру костей и высокие плечи, что придает им грациозности и делает походку похожей на походку больших диких кошек. Они мускулистые, но не слишком большие. Вес самцов колеблется от 4,5 до 6,8 кг, а самок – от 3,2 до 4,5 кг.

Желающие завести такого кота должны быть готовы заплатить немалую сумму. Котята от заводчика стоят от 1500 до 5000 долларов США (62,5 — 208 тыс. грн), а тотгеры шоу-класса могут достигать цены даже в 50 тысяч долларов (более 2 млн грн). За эти деньги можно приобрести небольшую квартиру в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине за большие деньги продают собак любимой породы британской королевы Елизаветы ІІ. Обычно животные стоят дешевле.