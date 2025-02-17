В Ворохте суд наказал мужчину за нападение на военного на блокпосту

Судили обвиняемого по двум статьям

Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области признал виновным жителя Ворохты, который 4 июля 2024 на блокпосту напал на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчину оштрафовали на 180 200 гривен.

Об этом стало известно с приговора суда от 12 февраля 2025 года. По материалам дела, инцидент произошел в Ворохте, где военный нес службу на блокпосту.

В результате конфликта злоумышленник применил физическую силу, нанеся потерпевшему телесные повреждения.

Во время судебного разбирательства военнослужащий и его адвокат не присутствовали, однако подали письменное ходатайство, в котором согласились на заключение соглашения о признании виновности между обвиняемым и прокурором.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период) и ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с особой дерзостью или группой лиц). В качестве наказания обвиняемому назначен штраф в размере 180 200 гривен.

Отмечается, если ни одна из сторон не подаст апелляцию, приговор вступит в законную силу в ближайшее время.

Решение суда

Напомним, 4 июля 2024 года пограничники вместе с военными Верховинского РТЦК и СП временно развернули блокпост на въезде в Ворохту. Там проверяли документы. Это вызвало недовольство местных жителей.

Около 300 человек собрались у здания Ворохтянскои поселковой рады, чтобы выразить свое несогласие. Позже часть митингующих отправилась на блокпост с требованием убрать его. Местные жители заявили, что военные отпугивают туристов.

На месте возникла ссора между местными жителями и военными. Во время конфликта одного из военнослужащих избили. Мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали у него химический ожог и легкие ушибы лица.

Кроме избиения фигуранты дела повредили автомобиль, которым пользовался пострадавший военный.

В августе 2024 года правоохранительные органы сообщили о подозрении группе жителей города Ворохта в Прикарпатье, принимавших участие в конфликте с сотрудниками Верховинского РТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре разгорелся скандал из-за ночного визита ТЦК в квартиру. Правоохранителей "выперли" из дома, но у них есть своя версия событий.